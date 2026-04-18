ДПС сигнализира ПАСЕ за полицейски произвол и безпрецедентен натиск от МВР на изборите

Представители на ръководството на ДПС се срещнаха с делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която е в България за да проследи изборния процес на предстоящите извънредните парламентарни избори.

По време на срещата представителите на ДПС информираха международните наблюдатели, че предизборната кампания е белязана от полицейски произвол и безпрецедентен натиск върху кандидати за народни представители и партийни активисти.

Те отбелязаха, че служебното правителство, което управлява в момента, погазва всички демократични и конституционни принципи, които повеляват точни параметри на “служебната власт”.

Полицейският произвол, които се наблюдава по населени места, масовите нахлувания и изземания на парични средства, които са спестявания или обороти от магазини, са само малка част от потъпкването на гражданските права в демократична България. И всичко това се случва под предтекст за „борба с купуване на гласове“, а основната цел е всяване на страх, сплашване и негласуване в изборния ден, което ще доведе до служебна победа за определена политическа сила. Потърпевши на полицейския натиск и масово нахлуване в домовете, са предимно представители на малцинствените групи, които подкрепят ДПС.

Поради тази причина, ДПС реагира, за да бъдат защитени правата на гражданите и има събрани над 300 жалби за нарушаване на човешки и граждански права, за които сезира Прокуратурата, Европейския парламент, Европейската комисия. ДПС информира, че вече е сезирала комисията ЛИБЕ на Европейски парламент, НПО-та ангажирани с Щита за демокрацията на ниво Европейски съюз, Правна комисия на Конгреса на САЩ.

Представителите на ДПС изразиха увереност, че въпреки натиска върху избирателите, резултатите на ДПС остават непроменени и те отново дават своето доверие, гласувайки за ДПС.

ДПС води позитивна кампания, с фокус върху проблемите на хората и тяхно разрешаване. Програмата на ДПС е насочена именно към младите хора и семействата, тяхното подобряване на среда и начин на живот.

На срещата представители на ДПС бяха зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова и Станислав Анастасов, Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, Атидже Вели народен представител и Елена Йончева, евродепутат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com