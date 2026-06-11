Вранча се събуди, върна стари тревоги

Един от най-силно земетръсните райони - Вранча, се събуди и върна стари тревоги на румънци и българи. Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Румъния, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е локализиран в района на град Бузау - населено място с около 130 хиляди жители, разположено на приблизително 120 километра североизточно от столицата Букурещ.

Според данните на сеизмолозите трусът е възникнал на значителна дълбочина - около 119 километра под земната повърхност, което обяснява и ограниченото му влияние на повърхността.

Земетресението е засечено и от Сеизмологичния институт на Българската академия на науките (БАН). По техни данни магнитудът е малко по-нисък – 3.1 по Рихтер, а дълбочината е изчислена на около 100 километра.

Разминаванията в стойностите са обичайни при първоначалните автоматични и последващи ръчни обработки на сеизмичните данни от различни институти.

Към момента няма информация земетресението да е било усетено на територията на България. Липсата на осезаеми трусове се обяснява както с умерения магнитуд, така и с голямата дълбочина на земетресението, която значително намалява силата на вибрациите на повърхността.

Румъния е част от една от най-активните сеизмични зони в Европа - Вранча, която често генерира земетресения на средна и голяма дълбочина, понякога усетени в съседните държави, включително България.

Специалисти напомнят, че дълбоките земетресения в този район рядко причиняват сериозни щети, но се следят внимателно заради потенциалното им въздействие върху по-широк регион, предаде агенция "Фокус".

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