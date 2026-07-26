Кошмар с мантинелите. АПИ извади цялата истина

Над 80% от мантинелите по републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност, а за подмяна са определени общо 16 171 километра ограничителни системи, сочат данните на Агенция Пътна инфраструктура.

Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното.

По автомагистралите трябва да бъдат обновени над 1000 километра ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяна е необходима на 2306 километра, по второкласните пътища - на над 3200 километра, а по третокласните трасета - на близо 9500 километра.

Състоянието на съоръженията поражда въпроси дали те биха изпълнили предназначението си при тежък удар. Особено сериозен остава рискът при сблъсък с камион, чиято маса и енергия са значително по-големи от тези на лек автомобил.

Един от проблемните участъци е първокласният път между Велико Търново и Дебелец. Отсечката попада сред 36-те места с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия. Предвидените мерки включват обновяване на знаците и маркировката, както и подмяна на част от повредените мантинели.

Автоекспертът Красимир Йорданов поставя въпроса дали монтираните ограничителни системи разполагат с необходимите характеристики, за да задържат тежкотоварен автомобил. Подобен проблем придоби особена обществена тежест след поредица от катастрофи, при които камиони преминаха през разделителните съоръжения и навлязоха в насрещното движение.

Тревожна е картината и по второкласния път между София и Самоков, особено около язовир Искър. Там има мантинели с тежка корозия, недостатъчна височина и прекъсвания на места, където съоръженията трябва да ограничат последствията при излизане на автомобил от пътя.

По третокласното трасе между Самоков и Мальовица на един от мостовете липсва мантинела, а съществуващият парапет е в лошо техническо състояние. В района редовно стават произшествия, при които водачи не успяват да преминат безопасно през завой и напускат платното.

Липсата или лошото състояние на ограничителните системи увеличава риска подобен инцидент да завърши с падане в дере, водоем или друга опасна зона край пътя. Мантинелата не предотвратява самата катастрофа, но трябва да ограничи тежестта на последствията и да задържи превозното средство в безопасна зона.

АПИ посочва 2034 г. като краен срок всички ограничителни системи по републиканската пътна мрежа да бъдат приведени към действащите стандарти. Подмяната ще върви поетапно, като предимство получават местата с висока концентрация на катастрофи и отсечките, по които се извършва основен ремонт.

Агенцията дава автомагистрала Тракия като пример за започналото обновяване. По данни на пътната администрация близо 65% от мантинелите по аутобана вече са модернизирани и отговарят на актуалните изисквания.

Този процент не решава проблема по цялото трасе. Последните инциденти показаха, че в отделни участъци предпазните съоръжения не успяват да спрат превозно средство и да предотвратят навлизането му в насрещното платно.

Подмяната на над 16 000 километра мантинели ще изисква продължителна работа, значително финансиране и строг контрол върху изпълнението. Самото монтиране на ново съоръжение не гарантира безопасност, ако то не е правилно избрано за конкретния участък, не е закрепено качествено или не се поддържа след катастрофа.

Докато цялата мрежа бъде обновена, шофьорите продължават да преминават през участъци с амортизирани или липсващи предпазни системи. Данните на АПИ показват, че проблемът не се ограничава до няколко опасни точки, а обхваща основната част от републиканските пътища.