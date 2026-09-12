Кошмар с мантинелите. АПИ извади цялата истина
За подмяна са определени общо 16 171 километра ограничителни системи
Следете всички новини, анализи и коментари за Магистри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За подмяна са определени общо 16 171 километра ограничителни системи
Студентите разгледаха детайлно всички основни и спомагателни съоръжения в дружеството
Кандидат-магистрите могат да подават документи до 9 септември онлайн и на място
Времето за работа на изпита и теста на кандидат-магистрите е 4 часа, като те бяха настанени, спазвайки нужната дистанция и с предпазни маски, а в поме...
Започна приемът на документи за магистърски програми в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. От учебната 2016/2017 година висшето уч...
Дават до 10 000 паунда, кандидатстването започва веднага след Нова година След отличниците от гимназиите Островът започва да привлича и тези от униве...
Монтана. 60 младежи – магистри от различни специалности, са кандидатствали за 5 свободни места в администрацията на общината в Монтана, съобщи кметът...