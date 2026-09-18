Тръмп заговори за нов решителен удар по Иран

Доналд Тръмп заяви, че е изправен пред едно от най-тежките решения от началото на войната с Иран - дали САЩ отново да премине към мащабни военни удари с цел конфликтът да бъде доведен до край. В интервю за Аксиос американският президент каза, че „голямото решение“ наближава, но остави отворена и дипломатическата врата.

Следващият ключов момент ще бъде във вторник, когато Тръмп трябва да се срещне в Ню Йорк с лидерите на шестте монархии от Персийския залив. Именно тяхната позиция може да се окаже важна за това дали Вашингтон ще направи още един опит за сделка с Техеран или ще се върне към силна военна ескалация.

Имам голямо решение пред себе си

„Имам голямо решение пред себе си. Искам ли да вляза и да ги унищожа, или не? Това е голямо решение. При мен всичко може да се случи“, заяви Тръмп пред Аксиос.

Думите му са най-прекият сигнал от последните седмици, че Белият дом отново сериозно разглежда възможността за голяма американска военна операция срещу Иран. Подобни заплахи Тръмп е отправял и по-рано, но моментът сега е различен - войната навлиза в продължителна фаза, без ясно политическо решение, а американските сили в региона остават в повишена готовност.

Според американски представители, цитирани от Аксиос, във Вашингтон се засилва усещането, че сегашното положение - нито пълномащабна война, нито реален мир - трудно може да бъде поддържано за неопределено време.

Тръмп не каза дали възнамерява да вземе окончателното решение преди или след междинните избори в САЩ през ноември.

Шест държави могат да наклонят везните

Преди това обаче президентът иска да чуе регионалните си съюзници. Във вторник, в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, той ще разговаря с представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

„Искам да разбера къде се намират и как се справят. Ние много ги защитавахме“, каза Тръмп.

Срещата е важна, защото именно тези държави са сред първите, които могат да понесат ответен удар от Иран при нова американска офанзива. През август Тръмп се отказа от възобновяване на мащабните бойни действия, след като Саудитска Арабия и Катар изразиха опасения, че Техеран може да отвърне с удари срещу техни нефтени и газови съоръжения.

Затова евентуална нова операция трудно би могла да бъде разглеждана само като решение между Вашингтон и Техеран. Тя би засегнала пряко сигурността на целия Залив и световните енергийни пазари.

От големите удари към „тихия натиск“

След като през август се отказа от нова голяма атака, администрацията на Тръмп промени тактиката си. Преговорите с Иран бяха замразени, Вашингтон засили икономическите санкции и запази морската блокада, а американските военни съсредоточиха усилията си върху възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток.

САЩ увеличи преминаването на петролни и газови танкери през стратегическия маршрут, но движението все още е далеч под нивата отпреди войната. Данните за тази седмица показват колко нестабилна остава обстановката - само три търговски кораба са преминали през Ормузкия проток в сряда, при средно 17 на ден през предходните десет дни.

Това има пряк ефект върху световната икономика. Петролът остава над 100 долара за барел въпреки известно поевтиняване през последните дни, а конфликтът вече засегна и саудитска енергийна инфраструктура.

Американската армия остава в готовност

Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет са наредили сегашното равнище на американските сили в Близкия изток да бъде запазено поне до края на годината, съобщава Аксиос, позовавайки се на американски представители. Причината е армията да остане готова за бързо възобновяване на мащабните бойни действия, ако президентът даде подобна заповед.

Във Вашингтон обаче има и друг проблем - подобно военно присъствие не може да остане в режим на изчакване безкрайно. „В един момент трябва да решиш какъв е крайният резултат“, казва американски представител пред изданието.

Цената също расте. Според оценка на Бюджетната служба на Конгреса войната с Иран вече е струвала около 38 млрд. долара на САЩ, като при продължаване на сегашното равнище на операциите разходите могат да нарастват с около 3 млрд. долара месечно. Конфликтът натоварва и запасите от високоточни боеприпаси, а поскъпването на енергията допринася за инфлационния натиск.

Иран все още иска сделка

Въпреки военната риторика президентът твърди, че комуникационните канали с Техеран не са прекъснати напълно. Пред Аксиос той заяви, че Иран поддържа директен контакт със САЩ и че иранската страна все още иска споразумение. Това оставя отворена възможността срещата с лидерите от Залива да доведе до още един дипломатически опит, вместо до заповед за атака.

През юли Тръмп вече заяви, че е готов да възобнови „силни военни действия“, ако преговорите се провалят. По-късно той отмени подготвяна операция, след като обяви, че е постигнат напредък в контактите с Техеран.

Белият дом вече мисли за деня след войната

Паралелно с избора как да бъде приключена войната администрацията на Тръмп започва да чертае стратегия за Близкия изток след нейния край.

Според по-ранна информация на Аксиос планът все още е в начална фаза, но включва три големи направления - регионален съюз за ограничаване на влиянието на Иран, уреждане на част от конфликтите, останали след атаките от 7 октомври 2023 г., и разширяване на нормализацията между Израел и арабските държави. Сред най-амбициозните цели е споразумение между Израел и Саудитска Арабия.

Две политически събития ще окажат влияние върху този план - изборите в Израел на 27 октомври и междинният вот в САЩ през ноември.

Но преди „деня след войната“ Белият дом трябва да реши как точно да стигне до него.

Засега Тръмп оставя и двата пътя на масата - нова дипломация или връщане към големите удари. Срещата му с шестте държави от Персийския залив следващата седмица може да даде първия по-ясен отговор коя от тези две линии ще избере Вашингтон.