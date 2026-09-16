САЩ сменя курса срещу Иран. Ванс посочи следващата цел

Войната с Иран ще навлезе в „много различна фаза“ през следващите няколко месеца, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му администрацията на Доналд Тръмп постепенно измества вниманието си от унищожаването на ирански военни способности към предотвратяването на тяхното възстановяване. Ванс подчерта, че окончателното решение кога започват и приключват американските военни действия принадлежи на президента като главнокомандващ. За изявлението съобщава Нюзмакс, като се позовава на интервю на Ванс за „Ню Йорк Пост“.

Ванс вижда войната в две фази

Според вицепрезидента Белият дом разглежда конфликта като процес от два основни етапа. Първият е бил насочен към отслабване на иранската ядрена програма, конвенционалните въоръжени сили и възможностите на Техеран да проектира военна мощ извън границите си. Втората фаза трябва да гарантира, че Иран няма да успее бързо да възстанови унищожените способности, като същевременно Вашингтон се стреми да ограничи риска от по-широка нестабилност в региона.

„Не можем да предвидим бъдещето“, заяви Ванс, но добави, че според него президентът е прав да очаква съществена промяна в характера на конфликта през идните месеци. Той подчерта, че именно Тръмп ще определи кога военните действия могат да бъдат прекратени.

Изявлението идва дни след като Тръмп прогнозира, че войната може да приключи непосредствено след междинните избори през ноември. Президентът твърди, че дотогава Иран няма да може да издържа на натиска още дълго, но това остава негова прогноза, а не обявен срок за край на конфликта.

Над 12 000 поразени цели

Американско-израелските военни действия срещу Иран започнаха на 28 февруари. По данни на Централното командване на САЩ операцията „Епична ярост“ е насочена към ирански командни центрове, ракетни позиции, военна инфраструктура и други обекти, определени от Вашингтон като заплаха. Към началото на април американските сили съобщиха за над 13 000 поразени цели и повече от 155 повредени или унищожени ирански плавателни съда.

След период на намаляване на интензивността бойните действия не спряха напълно. Ванс твърди, че в момента САЩ не води постоянни настъпателни операции, а американските сили реагират при ирански удари и заплахи. Тази оценка идва на фона на нови сблъсъци по море през септември.

Удари по ирански танкери

На 5 септември Централното командване съобщи, че американските сили са атакували три ирански петролни танкера, след като Корпусът на гвардейците на Ислямската революция е изстрелял балистични ракети към американски самолетоносач и ракетен разрушител. Според американското командване двата военни кораба са избегнали ударите и няма пострадали американски военнослужещи.

Три дни по-късно напрежението отново ескалира. На 8 септември американските сили унищожиха още пет ирански петролни кораба, след като според Централното командване Иран два пъти е атакувал американски военен кораб с балистични ракети. И при тези опити корабът е избегнал ударите, а американската страна не съобщи за жертви или ранени.

Ормуз остава ключовата точка

Особено значение продължава да има Ормузкият проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол. Според Ванс движението през него вече е възстановено до значително над половината от обичайното равнище, но търговският трафик все още остава под нивата отпреди войната.

Именно сигурността на морските маршрути, натискът върху иранските военни възможности и недопускането на бързо възстановяване на унищожена инфраструктура очертават според Ванс следващия етап от американската стратегия. Това не означава автоматично край на военните действия, а промяна в основния им фокус през идните месеци.