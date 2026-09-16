Урсула взе голямото решение за Канада и Русия ОБНОВЕНА

„Европа и Канада вярват в демокрацията. Ние доброволно обединяваме събитията си с един съюз за бъдещето.

Искаме да издигнем връзката си с Канада до най-високо ниво, затова бих отворила врата към това Канада да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен пред евродепутатите и канадския премиер Марк Карни.

Това става в момента, по време на годишната реч на Урсула фон дер Лайен и бе един от най-очакваните акценти от изказването й.

Председателят на ЕК заяви, че агресията на Русия се "вихри" и отбеляза неотдавнашните инциденти в Литва, Дания и Полша. Тя предупреди, че докато руската агресия срещу Украйна продължава, заплахите нарастват и на територията на ЕС. Също така беше категорична, че както растат заплахите, така трябва да расте и готовността на Европа.

По нейни думи хибридните заплахи на Русия стават все по-малко „хибридни“ и все повече се превръщат в реални нападения.

Ще бъде разработена нова стратегия за защита на Стария континент и ще бъдат укрепени връзките с НАТО. Тя отбеляза, че Европа трябва да изработи собствен протокол за защита, подобен на чл. 4 на НАТО.

Европейският съюз трябва да създаде Европейски съвет за сигурност и извънреден протокол за общ отговор при хибридни нападения, каза още Фон дер Лайен.

Тя заяви, че подкрепата за Украйна трябва да продължи, което включва и осигуряване на защита срещу ракетните атаки. Също така отбеляза, че трябва да се работи и по въпроса за санкциите срещу Русия.