Турция и Азербайджан включиха България в нов енергиен коридор

България е включена в планове за изграждането на нов енергиен маршрут, който ще свързва Азербайджан, Грузия, Турция. Това съобщи на брифинг азербайджанският външен министър Джейхун Байрамов, който посочи, че сред проектите в дневния ред е и изграждането на нов електропровод, свързващ Нахичеван с Турция. Това стана на съвместна пресконференция с турския външен министър Хакан Фидан.

Байрамов заяви, че Азербайджан и Турция работят в тясна координация по нови проекти с голям потенциал за следващите десетилетия. По думите му сътрудничеството между двете държави се разширява в нови области. „Съществуват нови проекти с много широк хоризонт и голям потенциал за следващите десетилетия. Азербайджан и Турция работят по тези проекти в много тясна координация", заяви Байрамов.

Той посочи, че сред инициативите особено място заемат проектите в областта на алтернативната енергия. По думите му са обсъдени възможностите за транспортиране на произведена в Азербайджан зелена енергия към Европа през Черно море, както и участието на Турция в проекта. Байрамов съобщи също, че в дневния ред са проекти за изграждането на нов електропровод през Азербайджан, Грузия, Турция и България, както и на нов електропровод, свързващ Нахичеван с Турция.

„С реализирането на тези проекти ще се появят нови маршрути с голям потенциал за доставяне на алтернативна енергия не само до пазарите на Азербайджан и Турция, с участието на двете държави в сектора на зелената енергия, но и до европейския пазар през Турция", заяви Байрамов.

Разрастването на руско-украинската война в Черно море застрашава сигурността на турските граждани и е „неприемлива ситуация", заяви турският външен министър Хакан Фидан.

Фидан подчерта, че с Байрамов са обсъдили отражението на руско-украинския конфликт върху региона, като отбеляза, че цивилните жертви и разрушенията нарастват във войната, която продължава повече от четири години. По думите му ескалацията на войната е засегнала сериозно и Черноморския басейн. Фидан припомни, че от началото на кризата са били положени значителни усилия Черно море да остане извън конфликта.

Той посочи, че тази цел е била постигната до неотдавна чрез стриктното прилагане на Конвенцията от Монтрьо и стартирането на Черноморската зърнена инициатива. „Увеличаващите се през последните месеци атаки срещу цивилни плавателни съдове в Черно море сериозно подкопаха сигурността на живота, имуществото, корабоплаването и околната среда в региона. За съжаление, при тези атаки загубиха живота си и турски, и азербайджански моряци. Разпространяването на войната в Черно море и заплахата, която тя представлява за живота на нашите граждани и за дейността на нашите компании, е неприемлива ситуация", заяви Фидан.

Той съобщи, че по въпроса са отправени необходимите предупреждения към страните. Според него при наличие на необходимата политическа воля и при добросъвестни действия може да бъде намерена обща основа за споразумение. Фидан заяви, че през последния период Турция е засилила усилията си за постигане на споразумение и предприема необходимите инициативи за прекратяване на войната. Позовавайки се на многократно повтаряното от президента Реджеп Тайип Ердоган послание, че „дори най-лошият мир е по-добър от самата война", Фидан заяви: „Турция ще продължи да полага всички усилия за мира."

Той припомни, че след разговорите между Русия и Украйна в Истанбул страните са се доближили значително до подписването на мирно споразумение, но не са успели да го финализират. По думите му Турция многократно е полагала усилия да събере двете страни на своя територия - както публично, така и при закрити врата. Фидан подчерта, че продължаването на войната вреди не само на региона, но и на световната икономика. Той припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е посочил руско-украинската война като източник на повишаването на цените на дизеловото гориво. Турският външен министър съобщи, че на страните е било предложено да постигнат разбирателство за ненанасяне на удари по енергийната инфраструктура и да обявят мораториум. По думите му ООН, САЩ, Турция и няколко други държави полагат всички възможни усилия по въпроса.

Фидан посочи, че усилията, насочени специално към Черно море, продължават. „Водим разговори със страните по този въпрос и имаме предложения. Получихме отговори от страните. Работим и за съгласуване на тези отговори и за привеждането им до точка, в която може да бъде постигнато разбирателство", каза той. Фидан заяви още, че през последната година войната се е превърнала от война на изтощение във война на разрушение. „Сега няма място, което да не е обект на удари. С изключение на преднамереното насочване срещу населени места, на практика вече са обект на удари почти всички търговски обекти, инфраструктура и надстройки. Наблюдаваме и постоянно увеличаване на цивилните жертви. Като нация, която познава войната и воденето на война, за съжаление още от самото начало казахме докъде ще доведе тази картина", заяви той.

По думите му ситуацията ще се задълбочава по географски обхват, по използвани методи и по отношение на целите. „Това трябва да спре, за да се предотвратят по-нататъшно разширяване и по-големи бедствия. Мисля, че след четири години и половина война страните също психологически и интелектуално са се доближили до тази точка. Именно тук посредници като нас трябва да намерят правилните магически формули, думи и методи, за да убедят страните да постигнат споразумение", каза Фидан. Той предупреди, че в противен случай цените на енергията, продоволствената сигурност и околната среда ще бъдат изправени пред по-големи рискове, а опасността от разпространяване на войната ще се увеличи.

„От време на време има изявления не само в Черно море, но и в други европейски държави относно възможността войната да се разпространи там. Дай Боже, ние дори не искаме да мислим за това, камо ли да говорим за него. Географското разширяване на войната е последното нещо, което искаме да видим", заяви турският външен министър. По повод войната между САЩ и Иран Фидан заяви, че трябва да бъде осигурено безопасно и свободно преминаване през Ормузкия проток, както и да бъдат прекратени взаимните атаки в държавите от Персийския залив.



