Зеленски заяви, че Русия се опитвала да атакува самолета му с дронове

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руски дронове са прелитали два пъти в молдовското въздушно пространство наскоро, когато неговият президентски самолет е бил там.

Той каза това в интервю за CBS News.

"Президентският ми самолет беше в Молдова и затова нападнаха Молдова. Използваха въздушното пространство на Молдова. Може би не искаха да ме нападнат лично. Не го казахме в медиите, но когато се върнахме у дома, отново през Кишинев, те направиха същото," каза Зеленски.

Когато журналист попита дали Москва се е опитала да сплаши Зеленски по този начин, президентът на Украйна отговори утвърдително.

Зеленски говори за инцидентите в Молдова, отговаряйки на искане да коментира удара на руски дрон по влак, разположен близо до специален влак, с който европейски дипломати и официални лица пътуваха от Украйна към Полша.

Според Зеленски, Русия е знаела, че във влака има "европейци, американци, големи делегации".

"И те извършиха атака. Често го правеха в Молдова, Румъния, понякога и в Полша. Това е процес. Те показват сила и разбираш, че когато покажат тази сила, никой не им отговаря," каза Зеленски.

На 9 септември норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че самолетът на Зеленски почти се е сблъскал с дрон, докато е летял от Молдова до Осло.

По-късно пресслужбата на молдовското правителство съобщи, че въздушното пространство на страната е затворено поради появата на дрон, затова излитането на самолета на президента на Украйна от Кишинев е било забавено.

Moldova Liberă пише, че сигналът за дрона в въздушното пространство на страната е получен в 16:30.

След 17:20 стана известно, че дронът е избухнал близо до село Стари Михайлови, район Рискани, на около 160 километра от летището в Кишинев. След това ограниченията бяха премахнати и самолетът на Зеленски излетя.