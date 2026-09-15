Опасен инцидент разтърси източния фланг на НАТО

Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва, съобщи рано тази сутрин президентът Гитанас Науседа, цитиран от ДПА. По предварителни данни безпилотният апарат е дошъл от територията на Беларус и се е насочил на запад, преди да бъде унищожен в централната част на страната. Инцидентът идва на фона на рязко изострената обстановка по източния фланг на НАТО и поредните масирани руски удари срещу Украйна.

Науседа благодари на съюзниците

„Благодаря на личния състав на съюзниците ни за бързата им реакция“, написа Науседа в Х.

Литовският президент постави случая в контекста на войната в Украйна и нарастващите опасения, че безпилотни апарати могат все по-често да достигат въздушното пространство на държави от НАТО.

„В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украйна, такава готовност е от жизненоважно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО Литва ще защити въздушното си пространство“, допълни Науседа.

Той не посочи от коя държава е бил изстрелян дронът. Това е важно уточнение - макар предварителната траектория да сочи, че машината е влязла от Беларус, към момента това само по себе си не установява нито нейния произход, нито предназначението й. Литовските специалисти продължават да изследват останките.

Дронът летял на запад

Литовското национално радио Ел Ер Те, позовавайки се на Националния център за управление на кризи, съобщи, че според първоначалните данни безпилотният апарат е навлязъл от съседна Беларус.

Дронът е бил засечен в района на Тракай, след което е продължил в западна посока. След активирането на натовските изтребители машината е била унищожена във въздуха. Последното уточнение на литовските власти поставя мястото на свалянето в район Кайшадорис, близо до село Праткуни, в Каунаска област.

Франс прес отбелязва, че районът е в централната част на Литва, недалеч от Каунас.

След инцидента на място са изпратени военна полиция, полиция и други специализирани служби. Експертите трябва да установят вида на дрона, техническите му характеристики и евентуалната цел на полета.

Засега няма данни за пострадали или материални щети. Не е потвърдено и дали апаратът е носел експлозиви.

НАТО остава бдителна и готова

Литовският външен министър Кестутис Будрис също реагира след свалянето на дрона. „Изказваме най-искрената си благодарност към нашите съюзници, чието присъствие допринася за защитата на нашето въздушно пространство и за укрепването на нашата сигурност“, написа той в Х.

Будрис подчерта, че „НАТО остава бдителна, ангажирана и готова“.

Думите му идват в момент, когато държавите по източната граница на Алианса следят все по-внимателно небето си заради нарастващия брой инциденти с безпилотни апарати.

Само два дни по-рано във Вилнюс беше задействана тревога за предполагаем дрон и бяха вдигнати натовски изтребители, но тогава се оказа, че радарите са засекли ято птици. Този път обектът е бил реален и е последвало унищожаването му.

Напрежение и над Полша

Почти по същото време полската армия съобщи за засилени действия във въздушното пространство на страната заради нови руски удари срещу съседна Украйна.

Полша вече е в повишена готовност след серията атаки непосредствено до границата й. Руски дрон удари украинска железопътна инфраструктура в района на Ягодин, само на около два километра от полската територия, а Варшава предупреди, че Москва видимо засилва действията си в непосредствена близост до НАТО.

Литва, Латвия и Естония от своя страна редовно съобщават за подозрителни или непреднамерени навлизания на безпилотни апарати във въздушното си пространство.

Трите балтийски държави са бивши съветски републики и са сред най-твърдите поддръжници на Украйна. Всички те имат граници с Русия или с руска територия, а Литва граничи и с Беларус.

Първият подобен случай за Литва

Сегашното сваляне е първият случай, при който дрон е унищожен от натовски изтребители във въздушното пространство на Литва. Това обаче не е първото подобно действие на мисията на Алианса над Балтика.

На 19 май изтребител на НАТО свали над Естония украински дрон. Това беше първото прехващане и унищожаване на чужд безпилотен апарат във въздушното пространство на балтийска държава от натовската военновъздушна мисия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Франс прес отбелязва и версията на европейски анализатори, според която част от украинските дронове, насочени към руски промишлени обекти и петролни терминали около Санкт Петербург, могат да бъдат отклонявани от курса им вследствие на руски средства за радиоелектронна борба. Това е една от обсъжданите възможности при подобни инциденти, но към момента няма потвърждение, че именно такъв сценарий стои зад дрона, свален над Литва.

Тъкмо произходът на машината остава най-важният неизвестен въпрос. Засега е установено, че тя е навлязла откъм Беларус и че НАТО е решила да я унищожи. Отговорът дали става дума за отклонил се апарат, разузнавателна мисия или друга заплаха ще зависи от анализа на намерените останки.