Дрон падна в Молдова. Румъния вдигна изтребителите
По първоначални данни при инцидента няма пострадали хора
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По първоначални данни при инцидента няма пострадали хора
Москва отхвърля обвиненията, но Берлин твърди, че разполага с данни за руска операция и вече затяга мерките срещу саботаж
Матю Уитакър настоя Алиансът да реагира категорично при доказани хибридни операции срещу критична инфраструктура
Премиерът подкрепи Германия за случая „Лайпциг“, но предупреди, че ударите дълбоко в Русия също тласкат континента към опасна ескалация
Германската полиция проверява възможен политически мотив и не изключва чуждестранно участие
Бившият руски президент обвини Берлин в „измислена диверсия“ и заплаши германски военни заводи и дори обекти в Берлин
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Той го написа в социалните мрежи
Взривните дронове край ключов германски логистичен център могат да предизвикат нов рязък завой в политиката на Берлин
Дрон навлезе в територията им
От съображения за сигурност той е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност
На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен
Той бе забелязан във водите между Царево и с. Варвара
По-рано тази сутрин останки от руски дрон-примамка бяха открити на плажа край Кранево
Детайлите около инцидента все още са в процес на разследване
НАТО и ЕС са в паника след огнения инцидент в Тулча
Според него наистина е възможно дронът да не е целенасочено изпратен към нас
Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) действаха по три сигнала
Финландия ограничи въздушния и морския трафик край Русия
Украинската страна е заявила готовност за пълно сътрудничество в разследването на причините и обстоятелствата около случая