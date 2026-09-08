Дрон падна в Молдова. Румъния вдигна изтребителите

Дрон се разби в поле близо до село Стари Михайляни в Молдова. Това съобщи Министерството на отбраната на страната.

Сигналът за падането на дрона извън пределите на населеното място е получен в 17:26 часа местно време.

В следствие на удара на мястото е избухнал пожар, който е опожарил суха растителност в района. По първоначални данни при инцидента няма пострадали хора или нанесени сериозни материални щети.

Според предварителната информация на молдовското военно министерство, регистрираният апарат е от типа ''Шахед'', като нарушението на държавното въздушно пространство е засечено около 16:20 часа.

Инцидентът съвпадна с извънредни мерки и в съседна Румъния, където в същия ден бяха вдигнати във въздуха два изтребителя след идентично регистрирано навлизане на чужд обект в румънското небе.