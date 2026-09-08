ЕС даде зелена светлина на Украйна за нови ракети. Купува ги с парите на европейците

Европейският съюз обяви, че е дал зелена светлина на Украйна да закупува прехващачи за ракетните системи Patriot, използвайки част от предоставения от 27-те държави членки заем от 90 млрд. евро.

„Приветствам споразумението на държавите членки за предоставеното на Украйна изключение, което ще ѝ позволи да закупува жизненоважно оборудване за системите за противовъздушна отбрана Patriot“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Произвежданите в САЩ прехващачи Patriot са особено ефективни срещу балистичните ракети, които Русия почти ежедневно изстрелва по Украйна и които Киев изпитва затруднения да сваля поради недостиг на прехващачи.

Украинският президент Володимир Зеленски не спира да призовава съюзниците си да предоставят повече такива ракети, но войната в Иран сериозно е намалила наличните запаси.

Киев ще може да използва следващия транш от европейския заем в размер на 3,2 млрд. евро, „за да защити по-добре небето си от безразборните руски атаки“, допълни фон дер Лайен, цитирана от АФП.

Едно от условията за отпускането на заема от 90 млрд. евро е приоритетното закупуване на оборудване, произведено в Европа, където еквивалентът на Patriot - системата SAMP/T NG - все още е с ограничена наличност.

Русия засили атаките си срещу градове и инфраструктура в Украйна, включително с балистични ракети. Украйна също увеличи ударите си в дълбочина на руска територия, като атакува рафинерии и складове.

Министрите на отбраната на държавите, подкрепящи Украйна, трябва да обсъдят във вторник начините за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана.