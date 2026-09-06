Къшнър и Уиткоф приключиха първия кръг в Киев, Европа влиза във втория

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф приключиха първия кръг от преговорите в Киев, воден от украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър заяви, че очаква по-нататъшен напредък, а Уиткоф определи разговора като съществен и важен.

Това е първото им официално посещение в украинската столица, след като само ден по-рано прекараха повече от три часа зад затворени врати с Владимир Путин в Кремъл. След първата сесия разговорите трябва да продължат в разширен формат със съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия.

От Москва направо към Киев

Къшнър и Уиткоф пристигнаха в украинската столица с влак, след като руските удари направиха планираното пристигане със самолет невъзможно. Зеленски каза, че Украйна е подготвила летищата за американската делегация, но ударите са променили маршрута. Двамата бяха посрещнати на Централната гара, а по-късно Зеленски ги приветства на площад „Света София“ в центъра на Киев, пред катедралата „Света София“.

Зеленски специално благодари на Доналд Тръмп, че е разрешил на двамата си представители да посетят Украйна във военно време. Преди началото на срещата украинският президент заяви, че Киев е подготвил свои предложения и настоява разговорите да доведат до мир, гаранции за сигурност и достоен характер на следвоенното уреждане.

Киев подреди силен преговорен екип

Преди пристигането на американците Зеленски проведе отделно съвещание с украинската преговорна група. В него участваха ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов, първият му заместник Сергий Кислица, ръководителят на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров и председателят на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Самият формат в Киев е разделен на няколко сесии. Първо се провежда разговорът между украинската страна и пратениците на Тръмп, след което към масата се присъединяват съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия. Зеленски определи тези срещи като няколко отделни и важни преговорни сесии.

Белият дом говори за конкретни следващи стъпки

Американската телевизия ABC News съобщи, позовавайки се на представител на Белия дом, че още в Москва са били обсъдени „съществени планове за следващите стъпки“ към евентуално споразумение. Според американската страна подробности за тях трябва да бъдат обявени през следващите седмици. В разговорите около мисията са участвали представители не само на Белия дом, но и на Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на финансите на САЩ.

Си Би Ес също цитира представител на Белия дом, според когото американците са обсъждали конкретни следващи стъпки и са очаквали срещите в Украйна да бъдат също толкова продуктивни, колкото разговорите им в Кремъл.

В мисията се появи и човекът по санкциите

Аксиос разкри още една важна подробност около делегацията. До Москва е пътувал и Джийн Ланг, изпълняващ длъжността главен служител на американското финансово министерство по санкциите. Той е участвал в подготвителна среща с руския пратеник Кирил Дмитриев, но не е присъствал на самия разговор с Путин.

Присъствието на представител, пряко свързан със санкционната политика, поставя икономическите ограничения на САЩ сред темите, които американската страна следи по време на дипломатическата совалка. В Кремъл Юрий Ушаков потвърди, че разговорът не е бил ограничен единствено до войната в Украйна и че подробно са били обсъждани възможни големи руско-американски икономически проекти.

За Уиткоф Москва вече е познат маршрут

„Вашингтон пост“ отбелязва, че посещението в Москва е било осмото за Уиткоф като специален пратеник на Тръмп. За разлика от руската столица обаче Киев досега не беше част от неговия маршрут. Вестникът съобщава и че само 11 дни преди мисията на Къшнър и Уиткоф директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е направил рядко посещение в Москва и е призовал руските си събеседници към връщане към преговорите.

При пристигането на двамата американски представители в Русия Кирил Дмитриев дори публикува снимка с приветствието „Добре дошли в Москва, миротворци“. След продължилата повече от три часа среща Ушаков заяви, че американците са представили свои виждания за възможните пътища към уреждане и са обещали да използват получените от Путин оценки в контактите си в Киев.

Големият спор за териториите остава

Американските медии подчертават, че едно от най-трудните препятствия остава въпросът за териториите. Фокс Нюз отбелязва, че Киев отхвърля руското искане украинските войски да се изтеглят от части на Донецка и Луганска област, които все още са под украински контрол. Ройтерс също посочва контрола върху Донбас сред основните спорни точки в досегашните преговори.

Преди мисията Тръмп не разкри дали американската инициатива предвижда териториални отстъпки. Той заяви единствено, че Къшнър и Уиткоф носят американско предложение и че Вашингтон има „идея за мир“.

Временно затишие над столиците, но войната не е спряла

За да бъде осъществена дипломатическата мисия, Москва и Киев се договориха временно да не атакуват столиците си. Путин разпореди пауза на ударите по Киев, а Зеленски обяви, че Украйна ще се въздържа от удари по Москва до края на понеделник. Това ограничено споразумение обаче не обхваща цялата територия на двете държави.

Само през нощта срещу 6 септември Русия е използвала според украинските военновъздушни сили общо 108 дрона и ракети срещу Украйна. Киев съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 82 безпилотни апарата и шест крилати ракети S8000 „Бандерол“, като попадения са регистрирани на 11 места.

На фронта украинската страна съобщи за 245 бойни сблъсъка за предходното денонощие, 43 от които в Покровското направление. Ройтерс отбелязва, че паралелно Украйна продължава ударите по руска енергийна и военна инфраструктура, включително по петролна рафинерия в Рязан.

От Кремъл към втория кръг в Киев

След срещата в Москва Ушаков определи разговорите като съдържателни, пределно откровени и проведени в атмосфера на доверие. По думите му Путин е представил подробно руската оценка за положението на фронта, а Къшнър и Уиткоф са изложили няколко идеи за възможни пътища към уреждане. Конкретни договорености не бяха оповестени.

След края на първата сесия в Киев разговорите преминават в по-широк формат с европейските съветници по сигурността. Белият дом засега не е публикувал подробности за конкретните предложения, които американската делегация е донесла от Москва, като официалната позиция остава, че следващите стъпки ще бъдат представени през идните седмици.