Кошмар на „Капитан Андреево“. 3 часа чакане на границата

Километрични опашки и чакане до три часа посрещат пътуващите към България през българо-турската граница в празничния 6 септември. При температури от близо 37 градуса на сянка най-тежка е ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“, където колоните от автомобили започват още преди турския пункт „Капъкуле“.

Интензивният трафик е резултат от съвпадането на два големи потока – завръщащите се от почивка българи в края на дългия уикенд за Деня на Съединението и традиционното за края на лятото прибиране на турските гастарбайтери, пътуващи обратно към Западна Европа.

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ и сигнали от пътуващи обработката на документите и преминаването през двата пункта в пиковите часове отнема между два и три часа. Всички налични трасета работят, но огромният брой автомобили надхвърля пропускателния капацитет на инфраструктурата.

Част от трафика се пренасочва към ГКПП „Лесово“, но и там се отчитат сериозни забавяния. На двата пункта остава изключително интензивно и движението на тежкотоварни автомобили на изход от България.

Натоварено е и към Сърбия

Интензивен е трафикът и на ГКПП „Калотина“, като основното натоварване е на изход от страната. Много българи използват почивните дни за пътувания към Сърбия и Централна Европа.

По северната граница ситуацията също е усложнена. Заради критично ниското ниво на Дунав временно са преустановени фериботните връзки по направленията Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич. Това пренасочва допълнителен поток към мостовете при Русе и Видин.

Спокойно остава движението по границата с Гърция. През пунктовете „Кулата“, „Илинден“, „Маказа“ и „Капитан Петко войвода“ автомобилите и автобусите преминават без сериозно забавяне.

Нормален е трафикът и на всички гранични пунктове със Северна Македония.

„Капитан Андреево“ традиционно е сред най-натоварените сухопътни гранични пунктове у нас. В края на август и началото на септември през него ежедневно преминават хиляди автомобили, като интензивността на движението се запазва и през нощните часове.