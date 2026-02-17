Митов заведе британския посланик на границата

Британският посланик в България Н. Пр. Натаниел Копси посети ГКПП-Калотина съвместно с министър Даниел Митов, за да се запознае с практическото приложение на системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътна външна граница.



На място беше демонстрирано регистрирането на граждани на трети страни в системата, което се осъществява по време на граничен контрол при първоначално влизане в ЕС. За летния сезон, когато пътникопотокът е особено интензивен, ще функционират всички работни места на ГКПП.



Главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП, представи резултатите по линия на незаконната миграция, в които се отчита 70% спад на натиска. Компенсаторните мерки и засиленото сътрудничество по вътрешните граници водят също до засилване на противодействието на организирани престъпни групи, занимаващи се с каналджийство и с други видове незаконна трансгранична дейност. Гранична полиция продължава да укрепва капацитета си с назначаване на нови служители, търсят се също възможности за изграждане на модерни тренировъчни центрове.



Посланикът благодари за възможността да посети ГКПП - Калотина и за получената информация, която ще бъде предоставена на британските граждани. Той изказа висока оценка за двустранното сътрудничество, както и за резултатите, постигнати от България в областта на граничната сигурност.



Министър Митов заяви, че независимо от очакваните политически промени, това сътрудничество трябва да продължи да се развива и надгражда.



В края на разговора събеседниците изразиха задоволство от ползотворния разговор и подновиха ангажираността за активна съвместна работа.

