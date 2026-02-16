Откриха потресаваща бележка на Калушев от хижата

Появи се с ръкописна бележка, написана от Ивайло Калушев, която бе открита от разследващите в стаята му в хижа „Петрохан“. Тя е написана на лист от балотажна бюлетина, съдържа фрази и психологически елементи, които могат да дадат допълнителен контекст за състоянието на пишещия ги в последните му дни, пише GlasNews.bg.

Пълен текст на бележката:

"Ваджраяна не е християнската църква. В чикии и секс няма нищо лошо, срамно или… неприлично. Чрез подсилване на с. енергия в теб в миналото съм опитвал да ти помогна да поискаш да го интегрираш в това, вместо да го криеш, или да се правиш, че я няма.

Правене на такива неща със срам и страх и всички тези ефекти е унищожително в енергиен план и е целен ефект от църквата през вековете. От дхарма гледна точка обаче, дори в отпуснатият и естествен си вид, тези неща продължават да трупат кармични натрупвания, заради това има сексуални практики."

При трагичните събития, разиграли се между 1 и 8 февруари 2026 г. в района на хижа „Петрохан“ и връх Околчица, загинаха общо шест души.

Според официални съобщения на МВР и прокуратурата всички шестима са починали от огнестрелни рани, като разследващите работят с версии за убийство, последвано от самоубийство, или серия от самоубийства.

Ивайло Валентинов Иванов, 49 г. беше намерен мъртъв край хижата „Петрохан“ на 2 февруари. Дечо Симеонов Василев, 45 г. – мъртъв до останалите двама край хижата.

Пламен Анастасов Статев, 51 г. – също сред първите три жертви при хижата.

Ивайло Калушев, 49 г. – открит мъртъв с две други жертви в кемпер край връх Околчица на 8 февруари.

Николай Златков, 22 г. – открит мъртъв в същия кемпер. 15-годишно момче – също намерено мъртво в кемпера.

