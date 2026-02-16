Психиатър хвърли нова бомба за Калушев!

Всички се опитаха да политизират случая "Петрохан" и да разделят. Тази трагедия има аспект на сеизмичен трус на обществото. Това заяви пред БТВ психиатърът д-р Николай Михайлов.

Става въпрос за квази религиозна общност и са групирани около лице, което само се е нарекло "Лама", допълни той.

"Калушев е имал знания, които смъртните не притежават и е бил пробуден. Той е типичен будист и българските будисти не се изказват ласкаво за него. Калушев е бил иновативен будист и е имал не само атипичен мироглед."

"Героична съпротива срещу фактите" - така описа д-р Михайлов държанието на родителите, изпратили децата в тази общност.

"Има даже един потресаващ елемент, в който бащата на едно от децата – Александър Макулев, заяви, че продължава да вярва на Ивайло Калушев", разкри психиатърът.

Според него т. нар. Национална агенция за контрол на защитените територии е била озаконена като беззаконна.

"Видяхме един провал на институциите."

