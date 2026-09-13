Психиатър за Асен: Гладът сложи край на 23-дневното бягство
Д-р Веселин Герев смята, че детето е било използвано като средство за натиск и отмъщение срещу майката
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Д-р Веселин Герев смята, че детето е било използвано като средство за натиск и отмъщение срещу майката
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Кои, за Бога, са мутрите? Или да не търся логика и здрав разум?
Той няма да убие, но предизвиква еуфория, която бързо отминава
Коментар на д-р Цветеслава Гълъбова
Много от нещата, които тя споделя, са скалъпени, има много лъжи, заяви д-р Веселин Герев
По думите й лечението на депутатите са "социални шамари"
Разочароващо е това, че са дали заявка за добри неща, но не са ги направили