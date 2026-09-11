Старо летище позлатява наш град. Ударни инвестиции
Стратегически инвеститори оглеждат пистите, които ще станат индустриален хъб
Етрополе се движи! Бъди #BeActive!
Събитието е поредната мащабна спортна инициатива на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров
Световен лидер преобрази наш град. Златни заводи
Световен лидер преобрази Каспичан – малкият град между Шумен и Мадара, който дълго време беше периферия, през която влаковете преминават, за да пътува...
Три компании позлатиха Града на бригадирите. Гони по петите Пловдив
Работната заплата в него стига до 3000 евро
Три гиганта преобразиха наш град. Златни инвестиции
Той стана икономически магнит и мечта за спокоен живот
10 000 евро за трето дете дава тази софийска община
Кметът бори демографията с разумен ход
Наш град опитоми дъждовете. Прави революция с тях
Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
Хладилен гигант позлати наш град, изстреля го при европейските лидери
Заплатите станаха по 3000 евро
Строително чудо в Пловдив. Позлатява три квартала
Най-новият ритейл парк изниква с бързи темпове в Пловдив и позлатява три квартала. Комплексът е част от бързо развиващата се търговска и жилищна зона...
Три завода позлатиха град в полите на Балкана. Море от инвестиции
Общината ударно развива индустриалната зона
Стефан Кръстев: Развиваме ударно индустриалната зона на Перник
Искаме модерен град с работещи отговорни инвеститори и чисти производства
Димитър Николов с последни подробности за Евровизия
Не ставам за политик, но за работа ставам. Оставете ме да работя, каза кметът на Бургас
Легендарен наш остров става парти зона на Евровизия
Черпят гостите от цял свят с най-вкусната рибена чорба с билки