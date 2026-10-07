Костенурка стана майка за първи път на почти 100 години

Почти цял век ѝ е бил необходим, за да стане майка. Галапагоската костенурка Моми от зоопарка във Филаделфия се сдобила с първото си поколение на възраст близо 100 години – и то не с едно, а с цели 16 малки.

Моми е западна костенурка от остров Санта Крус – критично застрашен вид. Тя и партньорът ѝ Абрацо, който също е на почти 100 години, имат 16 малки от две люпила.

С това Моми се превръща в най-възрастната известна представителка на своя вид, станала майка за първи път. Историята на Моми отново привлича внимание, след като е била разпространена отново в социалните мрежи на 28 септември.

Чакала повече от 90 години

Моми живее във Филаделфийския зоопарк още от 1932 г. Абрацо пристига там през 2020 г. като част от специална програма за размножаване на застрашени видове, а двете костенурки са събрани през 2022 г.

Първите три опита не дават резултат – яйцата не са жизнеспособни. Пробивът идва през ноември 2024 г., когато Моми снася първото си успешно люпило.

Първите четири малки – всички женски – започват да се излюпват през февруари 2025 г. През пролетта към тях се присъединяват три мъжки, а през лятото се появяват още девет малки – шест мъжки и три женски.

Така семейството достига внушителните 16 бебета.

„Златните момичета“ на зоопарка

Служителите на зоопарка решили да отбележат необичайното късно майчинство и с чувство за хумор. Първите четири женски получили имената Бланш, Дороти, Роуз и София – на четирите главни героини от култовия сериал „Златните момичета“.

Историята обаче е много повече от любопитен рекорд.

В Международния съюз за защита на природата западната костенурка от Санта Крус е определена като критично застрашена. Сред заплахите за нея са загубата на естествени местообитания, инвазивните видове и конфликтите между хора и диви животни.

След появата на 16-те малки популацията от тези костенурки, управлявана в рамките на програмата на американската Асоциация на зоопарковете и аквариумите, достига 60 животни.

Галапагоските костенурки са най-големите живи сухоземни костенурки в света и могат да достигнат възраст между 100 и 200 години. Така че за Моми майчинството на почти 100 години може и да звучи невероятно по човешките стандарти, но животът ѝ вероятно далеч не е към своя край.