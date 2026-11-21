Европейският съюз е платил на Русия повече пари за енергийни ресурси, отколкото е предоставил на Украйна за нейната отбрана и икономическа подкрепа след началото на войната. Това показват официални данни на Европейската комисия, публикувани от германския вестник "Билд".

Разликата възлиза на стотици милиони евро, въпреки че Брюксел наложи мащабни санкции срещу Москва и значително намали вноса на руски газ и петрол. Най-голямо внимание привличат сметките на Германия и Франция, които разкриват колко сериозни финансови потоци са продължили да постъпват в Русия.

232 милиарда евро за Русия срещу 231,5 милиарда за Украйна

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. до средата на октомври 2026 г. Европейският съюз и неговите държави членки са предоставили на Украйна общо около 231,5 милиарда евро. За същия период обаче плащанията от ЕС към Русия за енергийни ресурси са достигнали 232,05 милиарда евро. Това означава, че Москва е получила приблизително 550 милиона евро повече, отколкото Киев е получил като европейска подкрепа.

Данните са предоставени от Европейската комисия в отговор на официално запитване на германския евродепутат Мориц Кьорнер от Свободната демократическа партия. Информацията обхваща близо пет години, през които европейските държави постепенно намаляваха зависимостта си от руските енергийни доставки.

"Европа плаща за енергийния сектор на Путин толкова, колкото и за съпротивата срещу него. А после се чуди защо войната не свършва", заяви Кьорнер, коментирайки получените данни.

Германският евродепутат определи резултатите като доказателство за сериозна непоследователност в европейската политика спрямо Москва. Според него Брюксел едновременно финансира украинската съпротива и продължава да осигурява значителни приходи на руската икономика чрез покупките на енергийни ресурси.

Сметките показват и значителни различия между отделните държави членки. В някои от тях плащанията към Русия многократно надвишават предоставената помощ за Украйна, докато при други съотношението е в полза на Киев.

Германия плати 69 милиарда евро за руска енергия

Особено показателна е ситуацията в Германия. От началото на войната Берлин е предоставил приблизително 75 милиарда евро в подкрепа на Украйна, докато плащанията за руски енергийни доставки са достигнали около 69 милиарда евро. Така разликата между двете суми е едва 6 милиарда евро, въпреки водещата роля на Германия сред европейските държави, подкрепящи Киев.

Според "Билд" германските плащания към Русия се дължат преди всичко на 2022 г., когато страната все още е била силно зависима от руския газ. След началото на войната Берлин предприе мерки за ограничаване на тази зависимост, но значителните разходи през първите месеци остават част от общата сметка.

Франция даде на Москва два пъти повече, отколкото на Киев

Още по-голямо е разминаването при Франция. Париж е платил около 40 милиарда евро за руски енергийни ресурси, докато предоставената помощ за Украйна възлиза на приблизително 16 милиарда евро. Това означава, че Франция е изразходвала за руска енергия два пъти и половина повече средства, отколкото е отделила за подкрепа на Киев.

Подобно несъответствие се наблюдава и при Италия, посочва германското издание, без да представя конкретните суми за двете направления.

Остри обвинения срещу европейската политика

Пред списание "Шпигел" германският евродепутат Мориц Кьорнер отправи остри критики към политиката на Европейския съюз.

"Докато ЕС позволява милиарди евро да постъпват във военната каса на Русия и същевременно подкрепя Украйна колебливо, самият той допринася тази война да продължава безкрайно", заяви евродепутатът.

Той настоя европейските държави да увеличат финансовата си подкрепа за Киев, така че Украйна да разполага с достатъчно средства за отбраната си и за освобождаването на окупираните територии.

Кьорнер заяви, че който действително желае мир, трябва да осигури на Украйна необходимата финансова сила, за да отблъсне руската агресия.

Данните бяха огласени в момент, когато Европейският съюз продължава да предоставя нови средства на Киев. Украйна получи близо 8 милиарда евро по програмата Ukraine Facility - най-големия еднократен транш от началото на действието й.