Специалният пратеник на Доналд Тръмп Джаред Къшнър обяви, че Вашингтон подготвя следващия кръг международни преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това стана на фона на срещата на Коалицията на желаещите в Берлин, където американските представители разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

Къшнър съобщи, че германският канцлер Фридрих Мерц е бил запознат с резултатите от разговорите на Тръмп с Владимир Путин и Си Цзинпин в Китай. Самият американски президент също се включи дистанционно в берлинската среща, съобщиха Асошиейтед прес и германски медии.

Къшнър: Тръмп иска траен мир в Украйна

Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф проведоха отделен разговор с канцлера Фридрих Мерц и неговия съветник по националната сигурност Гюнтер Заутер. След срещата Къшнър я определи като много продуктивна и потвърди, че германското ръководство е получило информация за преговорите на Тръмп в Китай.

В публичното си изявление американският представител подчерта, че президентът Тръмп остава напълно ангажиран с прекратяването на войната и постигането на траен мир, който да направи Европа по-сигурна.

Къшнър посочи, че приоритетът на посещението е задълбочаване на координацията между САЩ, Украйна и европейските партньори. Целта е да бъде изработена обща позиция по основните елементи на бъдещото мирно споразумение и да се подготвят дневният ред и форматът на следващите многостранни преговори.

Сред обсъжданите въпроси са следвоенните механизми за сигурност, надеждните гаранции за Украйна и по-широките договорености за европейската стабилност. Къшнър изтъкна и ролята на Коалицията на желаещите за намаляване на опасността от бъдещи конфликти.

Мерц: Без Европа няма да има мир

На заключителната пресконференция германският канцлер Фридрих Мерц категорично заяви, че успешните преговори за Украйна са невъзможни без участието на Киев и европейските държави.

"Преговорите могат да бъдат успешни само ако Украйна и Европа участват заедно в процеса. Формат от типа на Ялта няма да донесе мир", подчерта германският канцлер.

Мерц заяви, че европейските държави ще продължат да подкрепят Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Според него тази подкрепа трябва да позволи на Киев да води евентуалните мирни преговори от позиция на сила.

Канцлерът отправи и послание към американските представители. "Съединените щати знаят, че без нас няма да има мир, а ние знаем, че с американците на наша страна шансовете за мир се увеличават", заяви Мерц.

Германският лидер направи и символичен жест към участниците в срещата, като подари на всеки от тях парче от Берлинската стена. Той припомни историческия призив на Роналд Рейгън към Михаил Горбачов от 1987 г. и отправи подобно послание към Владимир Путин - да прекрати войната в Украйна и да потърси дипломатическо решение.

Мерц посочи, че Европа не желае отново да бъде разделена, а се стреми към мир и свобода. Той изтъкна също, че максималните искания на Русия за европейската сигурност не са реалистични.

Макрон: Предстоят решаващи седмици

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че следващите седмици ще бъдат решаващи за Украйна. Според него европейските държави трябва да продължат да осигуряват необходимата помощ, за да може Киев да участва в преговорите при благоприятни условия.

"Ако искаме да бъдем убедителни в мирните преговори, Украйна трябва да може да се защитава и да влезе в тях от добра позиция", заяви Макрон.

Френският президент настоя съюзниците да осигурят необходимите средства за украинската отбрана. Той посочи, че Москва все още не е представила конкретни и осезаеми предложения за мир.

Макрон заяви още, че е настъпил моментът да бъде обсъден въпросът за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Според него международните усилия трябва да бъдат насочени както към прекратяване на бойните действия, така и към гаранции, които да предотвратят нова война.

Зеленски поиска Европа да участва в следващия кръг

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на европейските партньори за продължаващата подкрепа и подчерта, че срещата в Берлин е била организирана с намерението да доведе до конкретни резултати.

Той открои необходимостта от допълнителни системи за противовъздушна отбрана и мерки за прекратяване на всекидневните атаки с дронове срещу украинските градове. Зеленски потвърди, че при последните удари са били засегнати и сградите на австрийското и нидерландското посолство в Киев.

Украинският президент настоя в следващите мирни преговори да бъдат включени европейските лидери. Той постави акцент върху бъдещите гаранции за сигурност и европейската перспектива на страната си.

Зеленски благодари и за предложената от Европейския съюз нова финансова подкрепа, предназначена за отбраната и икономическата устойчивост на Украйна.

Бърнам: Европа има единна позиция

Британският министър-председател Анди Бърнам също подчерта, че европейските държави са единни по основните въпроси, свързани с бъдещето на Украйна.

Според него срещата в Берлин е показала силна подкрепа за Киев и готовност за продължаване на общите усилия. Той заяви, че атмосферата сред участниците е била още по-решителна и единна.

Бърнам посочи, че Русия не може едностранно да налага широкообхватни и нереалистични изисквания за сигурност. Той подчерта, че Коалицията на желаещите е готова да обсъжда бъдещата европейска архитектура на сигурност, но след постигането на мирно споразумение между Украйна и Русия.

Британският премиер потвърди, че Лондон ще продължи подкрепата си за Украйна толкова дълго, колкото е необходимо.

Тръмп се включи от президентския самолет

Един от най-интересните моменти на берлинската среща беше дистанционното участие на Доналд Тръмп. Според германското издание "Велт" и "Политико" американският президент се е включил в разговорите от борда на президентския самолет "Еър форс уан" след срещата си с Путин и Си в Шънджън.

В разговора е бил обсъден въпросът за финансовата подкрепа за Украйна и възможностите за намаляване на разходите при постигане на мир. Източници на "Политико" дават различни оценки за тона на американския президент, като част от тях посочват, че той е поставил под въпрос необходимостта от нови милиарди за войната.

Берлинската среща събра представители на близо 40 държави и международни организации. Основните теми бяха гаранциите за сигурност, военната и финансовата подкрепа за Киев и подготовката на следващите дипломатически разговори.