Руската радиостанция, известна като „Радиото на Страшния съд“, продължава да излъчва загадъчни послания, чието предназначение остава неизвестно. Военната точка UVB-76 озадачи със съобщението „Зимоустойчив“.

Първият сигнал за деня прозвуча в 15.33 ч. московско време. Радиото излъчи съобщението „Зимоустойчив“, според Телеграм канала „UVB-76 logs“, който следи дейността на радиостанцията.

Миналия четвъртък сигналът „Анданте“ е бил излъчен по радиостанция UVB-76. Същия ден „Радиостанция на Страшния съд“ е излъчила криптираното съобщение „Бесоспор“.

През лятото три мистериозни съобщения бяха излъчени по UVB-76 .