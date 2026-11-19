Британският премиер Анди Бърнам заминава за Брюксел, където утре ще се включи в срещата на върха на Европейския съюз, за да подпише мащабно споразумение за преразглеждане на част от рамката след Брекзит и за по-тясно сближаване на Обединеното кралство с блока. Новият пакет от мерки е фокусиран върху търговията с храни и земеделска продукция, младежката мобилност, образованието, енергийната интеграция и търговията с въглеродни емисии, съобщава британският вестник "Дейли мейл".

Въпреки че договореностите не предвиждат автоматично завръщане на Великобритания в ЕС или пълно възстановяване на свободното движение на хора, те бележат най-сериозния завой в отношенията между Лондон и Брюксел след напускането на съюза. Още следващия месец Бърнам планира да представи пред обществеността и парламента различни сценарии за дългосрочните отношения на страната с ЕС - включително и опцията за повторно присъединяване, със или без провеждането на нов референдум.

Край на тежката бюрокрация срещу приемане на европравила

Централно място в пакета - чиито основи бяха поставени още от предшественика му Киър Стармър - заема ангажиментът на Великобритания да се обвърже трайно с европейските стандарти за безопасност на храните и санитарния и фитосанитарния контрол. В замяна Европейският съюз ще премахне по-голямата част от допълнителните митнически декларации, сертификати и физически проверки на границата, въведени след Брекзит за британския износ.

Какво печели икономиката: Търговията с месо, риба, плодове и зеленчуци ще бъде значително улеснена, което рязко ще намали разходите и забавянията за производителите и износителите. Според непубликуван анализ на британското Министерство на финансите тези облекчения ще стимулират износа към Европа и ще донесат ръст на брутния вътрешен продукт с 12 млрд. паунда през следващото десетилетие.

Какъв е компромисът: Лондон ще трябва автоматично да прилага стотици европейски нормативни актове всяка година, без да разполага с право на глас или пряко участие при тяхното изготвяне.

Нови възможности за младите хора и по-ниски студентски такси

Вторият ключов стълб на споразумението е създаването на разширена програма за младежки обмен - Youth Experience Scheme. Тя ще даде възможност на до 100 000 граждани на ЕС годишно да живеят, учат и работят във Великобритания за период до три години, като същите условия ще важат реципрочно и за британски младежи в страните от Евросъюза. Новите параметри удвояват квотата и утрояват срока спрямо първоначалния вариант на кабинета "Стармър", който предвиждаше лимит от 50 000 участници и престой до 12 месеца.

Паралелно с това премиерът Бърнам ще даде сигнал за готовността на Лондон да намали университетските такси за студенти от държавите членки на ЕС, които избират британски висши училища. По предварителни изчисления подобно облекчение може да струва на британския бюджет до 485 млн. паунда (581 млн. евро) годишно.

Енергиен пазар, въглеродни емисии и защита на стоманодобива

Споразумението предвижда и тясно икономическо и енергийно обвързване в три чувствителни сектора:

Електроенергиен пазар: Великобритания ще получи по-широк достъп до единния европейски пазар на електроенергия с цел гарантиране на по-сигурни доставки и по-добра координация. В замяна Лондон може да поеме ангажимент да внася годишно десетки милиони паунди за енергийни и инфраструктурни проекти в по-слабо развитите държави от ЕС.

Въглеродни квоти: Системите за търговия с въглеродни емисии на Великобритания и ЕС ще бъдат обвързани, което ще предпази британските компании от допълнителни въглеродни мита и разходи при износ към европейския пазар.

Стоманодобивна индустрия: След като защитните мерки на Брюксел срещу свръхпроизводството на евтина стомана в Китай засегнаха неблагоприятно и британските износители, двете страни ще разработят двустранни механизми за защита на собствените си производители, както и дългосрочно решение за безпроблемните доставки на британска стомана към Северна Ирландия.

Отбрана, икономическа сигурност и контрол над миграцията

Наред с икономическите и социалните текстове, Лондон и Брюксел подготвят сериозно задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната. Според проект на заключенията от срещата на върха, разпространен до европейските правителства във вторник вечерта и цитиран от Euronews, двете страни планират по-тясна интеграция на отбранителните си индустрии.

Предвижда се британските компании да участват по-активно в съвместното развитие на европейските военни способности - по-конкретно в производството на системи за противовъздушна отбрана, безпилотни летателни апарати (дронове) и боеприпаси, за да се укрепят веригите за доставки и да се преодолеят критичните дефицити. Двете страни ще стартират и специален диалог за икономическата сигурност, насочен към контрола върху износа, защитата на чувствителни технологии и превенцията на сривове във веригите за доставки.

В областта на вътрешната сигурност и миграцията Великобритания и ЕС ще засилят оперативния обмен на информация за разбиване на мрежите за трафик на мигранти и хора през Ламанша, като се обсъжда и включването на европейската гранична агенция Фронтекс. Планира се също по-бърз обмен на данни за криминалното минало на граждани от трети държави, както и улеснено сътрудничество при трансфера на осъдени лица.