Зад строго охранявани порти, сред зелени хълмове, красиви градини и езеро, се намира резиденцията, в която китайският президент Си Цзинпин събра Доналд Тръмп и Владимир Путин за историческите разговори в Шънджън. На пръв поглед Килин Вила изглежда като луксозен хотелски комплекс, но зад стените й се крият необикновени истории. Тук е гостувал тайно севернокорейският лидер Ким Чен Ир, водени са поверителни преговори за Тибет, а бащата на Си Цзинпин прекарвал последните месеци от живота си сред красивите градини. Затова изборът на тази резиденция за срещата между лидерите на САЩ, Русия и Китай привлече вниманието на международните медии.

Приказен комплекс сред гори и езера

Килин Вила се намира в северозападната част на Шънджън, в подножието на планината Цилин, край живописното езеро Сили. Комплексът заема около 380 000 квадратни метра, или 380 декара, и е обграден от хълмове и гъста растителност. Зад главния вход се простират широки алеи, паркове, отделни резиденции, внушителни приемни зали и конферентни помещения.

Сградите са изпълнени предимно в европейски архитектурен стил, съчетан с традиционното китайско оформление на градините. В комплекса има ресторанти, представителни помещения за официални вечери, басейни и спортни съоръжения. Многобройните отделни постройки позволяват високопоставени гости да бъдат настанявани и приемани на значително разстояние един от друг.

Резиденцията е открита през юни 1997 г., само седмици преди историческото връщане на Хонконг под китайски суверенитет. Изграждането й започва година по-рано, когато властите в Шънджън решават да създадат специален комплекс за приемане на държавни ръководители и важни чуждестранни гости. През 2002 г. той е разширен, а през 2019 г. е обновен.

Оттогава Килин Вила се използва за официални посещения, международни конференции и срещи, изискващи особена дискретност. В Китай комплексът е известен и като държавната резиденция на Шънджън.

Личният спомен на Си Цзинпин

Една от най-любопитните подробности е свързана със семейството на китайския президент. Баща му Си Чжунсюн, един от влиятелните дейци на Китайската комунистическа партия, имал особено отношение към Шънджън. Той е сред политиците, подкрепили икономическите реформи, които превръщат някогашния слабо развит район в един от най-богатите и модерни градове на Китай.

В края на живота си Си Чжунсюн често пребивавал в Шънджън. През 2002 г., когато вече бил тежко болен, лекарите му препоръчали почивка и разходки на чист въздух. Според неговата официална биография той посещавал градините на Килин Вила и намиращата се в града ботаническа градина.

В публикация от 2013 г. китайският вестник "Женмин жибао" разказва, че възрастният политик особено обичал спокойствието на това място. Харесвал красивите пейзажи и чистия въздух и имал навика да излиза на разходка по едно и също време всеки ден.

През пролетта на 2002 г. здравословното му състояние се влошило и той бил върнат в Пекин, където починал през май същата година. Така резиденцията, избрана за една от най-важните международни срещи на 2026 г., пази и личен спомен от последните месеци на бащата на Си Цзинпин.

С комплекса е свързано и семейството на Дън Сяопин, архитекта на китайските икономически реформи. Според китайски публикации съпругата му Чжо Лин също е пребивавала в Килин Вила.

Ким Чен Ир гостувал тайно през 2006 г.

Сред най-необичайните гости на резиденцията е севернокорейският лидер Ким Чен Ир. През януари 2006 г. той пристига на необявено предварително посещение в Китай, което предизвиква огромен интерес сред международните журналисти. Една от основните му спирки е именно Шънджън.

Тогавашният ръководител на Северна Корея разглежда предприятия и инфраструктурни обекти, свързани с китайското икономическо чудо. Сред тях са технологичната компания "Хуауей" и голямото пристанище Янтян. Посещението има особено значение, защото Пхенян проявява интерес към китайския модел на икономическо развитие, при който комунистическата партия запазва политическия контрол, но допуска пазарни механизми и чуждестранни инвестиции.

По време на престоя си Ким Чен Ир е настанен в Килин Вила, съобщават севернокорейски и хонконгски медии. Именно тук се разиграва и една любопитна история, разказвана години по-късно в азиатската преса.

Според тези публикации севернокорейският лидер участвал в продължителна вечеря с местни китайски ръководители, на която се консумирала прочутата китайска ракия "Маотай". Разказва се дори, че Ким Чен Ир останал толкова доволен от гостоприемството, че поканил един от домакините да продължат наздравиците в Пхенян. Историята е запазена като спомен от посещението, но подробностите за вечерята не са независимо потвърдени.

Тайни преговори с пратеници на Далай Лама

Две години след посещението на Ким Чен Ир Килин Вила отново попада в центъра на международното внимание. През май 2008 г. китайски представители и пратеници на тибетския духовен водач Далай Лама провеждат поверителни разговори в Шънджън.

Срещата се състои след избухването на сериозни протести и сблъсъци в Тибет през март същата година. Напрежението предизвиква международни реакции само няколко месеца преди олимпийските игри в Пекин.

В преговорите участват китайски представители и двама пратеници на Далай Лама - Лоди Гяри и Келсанг Гялцен. Разговорите се провеждат при закрити врати, а основната цел е възстановяването на диалога между Пекин и тибетската страна.

След срещата е обявено, че контактите ще продължат, въпреки сериозните разногласия. По-късно двете страни действително провеждат нови разговори.

Килин Вила е избрана като място, позволяващо висока степен на сигурност и поверителност. Отдалечеността от оживените градски райони и възможността за ограничаване на достъпа превръщат комплекса в подходяща сцена за подобни дипломатически контакти.

Защо Си избра вилата за историческата среща

Днес Килин Вила отново изпълнява ролята си на място за важни международни разговори. Докато основните прояви на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество се провеждат в конферентния център на Шънджън, китайският президент приема Тръмп и Путин в отделен държавен комплекс.

Според "Файненшъл таймс" и хонконгското издание South China Morning Post резиденцията е избрана заради възможността да осигури спокойствие, изолация от външния свят и строг контрол върху достъпа. Това е особено важно при срещи между лидери, чиито разговори засягат войната в Украйна, ядреното въоръжаване и отношенията между най-големите световни сили.

Още преди пристигането на чуждестранните делегации около комплекса са въведени засилени мерки за сигурност. Пътищата се охраняват от полицейски служители, проверяват се автомобилите, а достъпът на външни лица и фотографирането са ограничени.

Разположението също има предимства. От международното летище на Шънджън до Килин Вила се стига за около половин час с автомобил. Отделните резиденции позволяват провеждането на двустранни срещи, разговори в тесен кръг и по-големи дипломатически форуми.

Любопитна подробност е и самото име на комплекса. "Цилин" е митично същество от китайските легенди, свързвано с благополучие, мир и появата на мъдър владетел. В традиционната култура то се възприема като благоприятен знак.

Така резиденцията, която преди близо три десетилетия започва да приема китайски държавни ръководители, днес е домакин на разговорите между президентите на САЩ, Русия и Китай. Зад красивите й градини остават спомените за севернокорейски лидер, поверителни преговори за Тибет и последните разходки на бащата на Си Цзинпин.