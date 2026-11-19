Приключи двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Цзинпин в китайския град Шънджън. Разговорите продължиха около час и се проведоха в резиденцията "Килин Вила" в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

Двамата лидери обсъдиха търговските отношения между САЩ и Китай, доставките на петрол и американските земеделски продукти, съобщи Асошиейтед прес. Срещата предшества историческите тристранни преговори с руския президент Владимир Путин.

Тръмп поиска повече покупки на американски стоки

Американският президент постави акцент върху необходимостта Китай да увеличи покупките на селскостопанска продукция от САЩ. Той се обърна към Си Цзинпин с думите: "Ще ви помоля да направите още малко за нашите фермери".

Тръмп подчерта добрите си лични отношения с китайския лидер и общия интерес на двете държави към осигуряването на петролни доставки през Ормузкия проток. Стратегическият морски път е засегнат от военните действия около Иран, което създава проблеми за международната търговия с енергийни ресурси.

От своя страна Си Цзинпин заяви, че усилията на Тръмп ще бъдат записани в историята. Китайският президент изрази готовност да продължи сътрудничеството с американския си колега.

В разговорите участваха и високопоставени представители на двете администрации. Сред американските официални лица бяха държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт, министърът на търговията Хауърд Лътник и Стивън Милър от Белия дом.

Търговските спорове остават важна тема

Срещата се проведе на фона на продължаващите разногласия между Вашингтон и Пекин за митата, високите технологии и достъпа до редкоземни елементи. Американската администрация настоява Китай да изпълнява поетите ангажименти за покупки на земеделски продукти и облекчаване на ограниченията за износ на стратегически суровини.

Допълнително напрежение създадоха новите американски ограничения върху достъпа на китайски компании до съвременни чипове за изкуствен интелект. Пекин предупреди, че може да предприеме ответни мерки. Двете държави имат и действащо временно търговско примирие, чийто срок изтича през януари 2027 г.

Предишната среща между Тръмп и Си се състоя през септември във Вашингтон. Двамата президенти планират още един разговор през декември, когато САЩ ще бъдат домакин на срещата на Г-20 във Флорида.

Следва историческата среща с Путин

След приключването на двустранните разговори вниманието се насочва към предстоящата среща между Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин. Това ще бъде първият подобен тристранен формат между лидерите на трите ядрени сили.

Основен въпрос се очаква да бъде контролът върху ядрените оръжия след изтичането през февруари 2026 г. на договора между САЩ и Русия за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали. Сред останалите теми са войната в Украйна и конфликтът в Иран.

По-рано днес Тръмп проведе и непланирана среща с Путин, продължила около 40 минути. Според дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков двамата са обсъдили основно Украйна и подготовката за тристранните преговори. Ушаков съобщи, че руският президент е напуснал разговора в отлично настроение.