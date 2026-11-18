Руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп не са имали възможност да разговарят по време на официалната гала вечеря в китайския град Шънджън на 18 ноември, тъй като са били настанени на различни маси. Това съобщи помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков двамата лидери не са седели един до друг по време на приема, организиран от китайския президент Си Дзинпин в навечерието на 33-тата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Руският представител обаче уточни, че възможност за кратка среща или разговор може да възникне на следващия ден - 19 ноември, в рамките на предстоящата пленарна сесия от програмата на форума.

Преди началото на вечерята Путин, Тръмп и Си Дзинпин застанаха заедно на червения килим за официална обща снимка. Тогава президентите на Русия и САЩ си стиснаха ръцете и размениха кратки реплики в присъствието на китайския домакин - първата им среща лице в лице след разговорите в Аляска през август 2025 г. В рамките на деня не се проведе пълноценна двустранна среща между тях, като вместо това Си Дзинпин проведе отделни разговори с всеки от двамата. Белият дом също беше обявил предварително, че на 18 ноември не са планирани двустранни преговори между Тръмп и Путин.

Според редица медийни публикации и наблюдатели протоколното подреждане по време на приема в Шънджън показва различия в посрещането и настаняването на двамата лидери.

Доналд Тръмп пристигна на вечерята заедно с домакина Си Дзинпин под звуците на американския химн. Пристигането на Владимир Путин беше съпроводено от музика из балета „Лешникотрошачката“ на Чайковски, а по-рано на летището руският президент беше посрещнат от партийния представител Цай Ци, докато Тръмп беше посрещнат лично от Си Дзинпин.

Британското издание „Дейли мейл“ обръща внимание, че при общата снимка Путин е останал встрани от Си и Тръмп, след като е било направено място за съпругата на китайския лидер. По данни на независимото руско издание „Важные истории“ по време на вечерята руският президент е бил настанен на отделна маса между съпругата на Си Дзинпин - Пън Лиюен и виетнамския президент То Лам.

Според политически анализатори чрез този протокол Пекин акцентира върху водещото значение на отношенията със САЩ. В същото време се отбелязва, че самите протоколни жестове не представляват официално заявена политическа позиция. На официалните вечери на АТИС местата често се разпределят по азбучен ред на имената на държавите на английски език, с изключение на домакина и специалните гости, което в зависимост от разположението на масите също може да раздели представителите на Русия и САЩ. Отделното настаняване също така предотврати непланиран разговор между двамата лидери преди официалната тристранна среща със Си Дзинпин и евентуалните им отделни разговори, предвидени за четвъртък, 19 ноември.