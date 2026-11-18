Руският президент Владимир Путин направи ново изявление след продължилите повече от два часа преговори с китайския лидер Си Цзинпин в Шънджън. Този път той избра необичайна трибуна - съвместния университет на Московския държавен университет и Пекинския политехнически институт, където разговаря със студенти и преподаватели.

Путин разказа за една от важните теми на срещата със Си, а след това се запозна с най-новите китайски технологични разработки, включително робот с изкуствен интелект, който демонстрира уменията си, като сгъна тениска. Всичко това се случи в навечерието на историческата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ, насрочена за 19 ноември.

Какво разкри Путин за разговора със Си

След официалните преговори в държавната резиденция "Цилин Шанчжуан" руският президент пристигна в университетския кампус, където го очакваха няколкостотин студенти, преподаватели и представители на научните среди. Там той направи първия си публичен коментар за приключилата двустранна среща, поставяйки акцент върху научното и технологичното сътрудничество между Москва и Пекин.

"Непосредствено преди нашата среща проведохме задълбочен разговор с моя добър приятел, председателя Си Цзинпин", заяви Путин.

"Ние, в частност, със задоволство констатирахме, че нашето научно-образователно сътрудничество заема едно от приоритетните места в развитието на целия комплекс от руско-китайски отношения на всеобхватно партньорство и стратегическо взаимодействие", допълни руският президент.

Той подчерта, че двете държави вече изпълняват десетки съвместни проекти в училищното, професионалното и университетското образование. Особено значение се отдава на програмата за руско-китайските години на образованието през 2026 и 2027 г., която включва научни форуми, академичен обмен и създаване на нови образователни институции.

Путин припомни и споразумението, подписано през октомври в Санкт Петербург, за създаване на нов Руско-китайски университет по минерални ресурси с участието на Санктпетербургския минен университет.

Робот сгъна тениска, но се затрудни с чорапите

Една от най-любопитните части на посещението беше демонстрацията на високотехнологични разработки, създадени в съвместните научни лаборатории. В присъствието на Путин автономен робот с изкуствен интелект показа как може да изпълнява ежедневни домакински задачи.

Машината успя да сгъне тениска, макар движенията й да изглеждаха сравнително бавни и несръчни. Разработчиците обясниха, че роботът все още има затруднения с по-сложни задачи, като например да открие два еднакви чорапа сред купчина дрехи. Демонстрацията предизвика интерес сред присъстващите, съобщават Интерфакс и РБК.

Руският президент разгледа също дисплеи с квантови точки, които позволяват по-прецизно управление на светлината и цветовете, както и ново поколение натриево-йонни батерии, предназначени за работа при ниски температури. Сред представените разработки бяха и изключително леки и здрави титанови компоненти, използвани в технологични продукти на китайските компании Huawei и Xiaomi.

В обиколката участваха руските вицепремиери Татяна Голикова и Дмитрий Чернишенко, както и министърът на науката и висшето образование Валерий Фалков. Путин определи Шънджън като витрина на научно-технологичното развитие на Китай и изтъкна възможностите за съвместна работа в новите технологии.

60 000 китайци учат в Русия, Путин се пошегува със студентите

По време на срещата Путин представи и мащабите на образователните връзки между двете държави. По думите му повече от 60 000 китайски граждани учат в руски университети, а над 20 000 руски студенти получават висше образование в Китай. Броят на руснаците, изучаващи китайски език, вече надхвърля 100 000.

Самият университет в Шънджън е създаден през 2016 г. по инициатива на Путин и Си Цзинпин. Днес в него се обучават повече от 5000 студенти, а учебните програми съчетават руски, китайски и международни академични стандарти.

След официалната реч руският президент разговаря с около 15 студенти и докторанти от двете държави. Всички говорели свободно руски език, а една от студентките му благодарила за посещението с думите, че то е голяма чест за тях.

Когато Путин предложил да си направят обща снимка, забелязал, че сред присъстващите липсва кметът на града. "Трябва да поканим кмета", казал той, а след това се пошегувал: "А как без началството?". Студентите отвърнали с усмивки, че без него не може. Преди да напусне университета, Путин оставил послание в книгата за почетни гости.

Посещението се състоя часове след първата му реч на бизнес форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, в която той критикува западните санкции и защити изграждането на многополюсен световен ред. На 19 ноември в Шънджън предстои срещата между Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите на международната сигурност, ядрените оръжия и големите геополитически конфликти.