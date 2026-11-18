Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев публикува пореден пост в социалната мрежа фейсбук относно цените на стоките в България. "За съжаление и други хора стигат до моя извод, че манталитетен ни е проблемът с цените. Цакат ни веригите, защото знаят, че имаме порочен начин на мислене. И се възползват, защо да не го правят, след като знаят, че сме си такива", коментира той, видя Plovdiv24.bg.

За да онагледи ситуацията препубликува пост на жена, кояято прави следното сравнение от собствен опит за връзка сушени чушки. Ето поста на жената:

"Обикалям три пазара уж на нашенски производители и всички до един са заковали цената на низа сухи чушки от 100 броя на 80 евро низата, тоест 0.80 € за бройка... ако обаче искаш да купиш на бройка 10 броя ти струват 9 евро.

А някакъв чичка производител ми вика "като са ти скъпи, вземи си произвеждай сама“..

. прав е човекът... ама тонът, с който ми го каза, ми вдигна адреналина... и припалих ...викам си: Я, аз да прескоча до Пирот... ей, го къде е... за 40 минути съм там.

Казано-сторено... пристигам на пазара в Пирот и О, небеса... една низа сухи чушки 120 броя струва 18 евро... и са сушени, както го правят традиционно – навън, а не в разни фурни, както нашенските на пазара… купувам аз две низи да има и за родата, а бабата сръбкиня вика "ето ти чедо и 200 грама скълцан домашен червен пипер като бонус“.

След това купих и две кори домашни яйца по 0.20 цента бройката... И турих чертата – дори с транспорта една низа ми излиза 23 евро, а не 40 както при нас при това чушките са с 40 броя повече. А пак сега патриотарите да ми обясняват как чужденци смазвали българския производител... ай, сиктир с извинение... той сам се смазва, защото тая ганьовска черта да удари от веднъж голяма печалба, но все друг му е виновен, че няма грам търговски нюх...“

На маймуни ни направиха – ходим да си слагаме противогрипни ваксини в Гърция,

да купуваме чушки и яйца в Сърбия, хвалят и пазара в Одрин, дето половин България пазарува дрехи, памучни тениски и чорапи, козметика и лекарства. А после "купувайте българското", завършва поста си жената.

Защо?"