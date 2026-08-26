Ето какъв съвет без пари дадоха на алчните бизнесмени

Безплатен съвет към наглите - така от фейсбук страницата "Еврото в България - Бойкот на наглите цени" озаглавиха една от последните си публикации. Ето какво гласи тя:

Даваме безплатен съвет на абсолютно всички свободни професии - фризьорки, лекари, зъболекари, автосервизи, заведения, ресторанти, хотели, магазини, пазари, производители и всякакви големи и малки бизнеси в България.

Намалете цените бързо до нивата преди еврото или през зимата ще има масови фалити. Зимата ще замре движението на хората и ще свият разходите още повече.

Мълвата за безбожните цени в България вече се разпространява и в чужбина. Зимният сезон е обречен. Това лято нямаше никакви туристи по центъра на София, а следващото лято ще е пълно дъно за Черноморието ни. Който се излъга тази година, другата няма да повтори.