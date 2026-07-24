Политик разкри как ще ударим другарите на Алибегов

Лидерът на ДСБ Радан Кънев се включи в общата вълна на негодувание срещу безобразните цени в ресторанти и кафенета в София. Евродепутатът се възмути от цифрите, но и от нелепото поведение на потребители, които въпреки рекета на ресторантьорите продължават да посещават заведенията.
Защо, по дяволите една вечеря в София е по-скъпа от Варшава и доближава вече вечеря в ресторант в Брюксел?, недоумява Кънев.
Какво е грешното в нашия модел? Това е важен на този въпрос трябва да си дадем отговор. Според Кънев едно от нещата е, че много малка част от това, което слагаме на трапезата, е преизводено у нас, т.е. българските стоки липсват.
Но това е само част от проблема, трупат се още много неща, обясни тъмносиният шеф. Оттам нататък се трупат много фактори, но трябва да обърнем внимание и на нашето потребителско потребление.
В северните държави, които са със сигурност най-богатите в Европа, промяна от 5% цените в определен ресторант, означава, че белгиецът или холандецът се завърта, вижда цифрите, казва «Благодаря, но нямам обяснение защо вчера беше така, а днес е друго.», завърта се и не поръчва. Докато ние не сме си създали още навика да дисциплинираме търговците си, а може би трябва да го създадем, защгото не сме по-богати от тях със сигурност, заключи Кънев.
От началото на годината, посещенията в родните кръчми оредяха рязко, българите масово спряха да ходят на ресторант заради удвоените и утроени сметки, с които ги удрят хората на Алибегов.
Доста от хората, въпреки че имат прилични доходи, бойкотират ресторантите заради неоправдано надутите цифри в менютата. Салати от 12-14 евро, основни ястия по над 16 евро и непоносимо скъп алкохол – всичко това прогони нашенеца от кръчмите. Като капак – често се поднаася некачествена и престояла храна и смалени на минума порции.
Цените по морето пък са част от ежедневна гореща дискусия. Хората се надпреварват да пускат касови бележки с цифри в заведенията по Черноморието, където цената на таратора стигна 9 евро, цацата гони 8, а калмарите 17. Затова и повечето нашенци се принудиха да пазаруват от магазините и ядат на плажа.