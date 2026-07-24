Общество

Политик разкри как ще ударим другарите на Алибегов

Самите ние носим голяма вина, като влизаме да ни дерат

Политик разкри как ще ударим другарите на Алибегов
24 юли 26 | 17:20
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Влади Кирилов

Лидерът на ДСБ Радан Кънев се включи в общата вълна на негодувание срещу безобразните цени в ресторанти и кафенета в София. Евродепутатът се възмути от цифрите, но и от нелепото поведение на потребители, които въпреки рекета на ресторантьорите продължават да посещават заведенията.

Защо, по дяволите една вечеря в София е по-скъпа от Варшава и доближава вече вечеря в ресторант в Брюксел?, недоумява Кънев.

Какво е грешното в нашия модел? Това е важен на този въпрос трябва да си дадем отговор. Според Кънев едно от нещата е, че много малка част от това, което слагаме на  трапезата, е преизводено у нас, т.е. българските стоки липсват.

Но това е само част от проблема, трупат се още много неща, обясни  тъмносиният шеф.  Оттам нататък се трупат много фактори, но трябва да обърнем внимание и на нашето потребителско потребление.

В северните държави, които са със сигурност най-богатите в Европа, промяна от 5% цените в определен ресторант, означава, че белгиецът или холандецът се завърта, вижда цифрите, казва «Благодаря, но нямам обяснение защо вчера беше така, а днес е друго.», завърта се и не поръчва. Докато ние не сме си създали още навика да дисциплинираме търговците си, а може би трябва да го създадем, защгото не сме по-богати от тях със сигурност, заключи Кънев.

От началото на годината, посещенията в родните кръчми оредяха рязко, българите масово спряха да ходят на ресторант заради удвоените и утроени сметки, с които ги удрят хората на Алибегов.

Доста от хората, въпреки че имат прилични доходи, бойкотират ресторантите заради неоправдано надутите цифри в менютата. Салати от 12-14 евро, основни ястия по над 16 евро и непоносимо скъп алкохол – всичко това прогони нашенеца от кръчмите. Като капак – често се поднаася некачествена и престояла храна и смалени на минума порции.

Цените по морето пък са част от ежедневна  гореща дискусия. Хората се надпреварват да пускат касови бележки с цифри в заведенията по Черноморието, където цената на таратора стигна 9 евро, цацата гони 8, а калмарите 17. Затова и повечето нашенци се принудиха да пазаруват от магазините и ядат на плажа.

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Автор Влади Кирилов

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1 Коментара
Валентин Любенов
преди 1 час

Тоя,с меката китка,защо се възмущава. Нали точно по времето на неговия "вожд и учител" Иван Костов се развихриха мутрите.Нали точно тогава започна дивашкото разграбване и се сложи началото на формиране на БГ "бизнеса". И,сега същият този "бизнес" си разиграва коня,както си поиска. Гадни лицемери!!!

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