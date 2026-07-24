Политик разкри как ще ударим другарите на Алибегов

Лидерът на ДСБ Радан Кънев се включи в общата вълна на негодувание срещу безобразните цени в ресторанти и кафенета в София. Евродепутатът се възмути от цифрите, но и от нелепото поведение на потребители, които въпреки рекета на ресторантьорите продължават да посещават заведенията.

Защо, по дяволите една вечеря в София е по-скъпа от Варшава и доближава вече вечеря в ресторант в Брюксел?, недоумява Кънев.

Какво е грешното в нашия модел? Това е важен на този въпрос трябва да си дадем отговор. Според Кънев едно от нещата е, че много малка част от това, което слагаме на трапезата, е преизводено у нас, т.е. българските стоки липсват.

Но това е само част от проблема, трупат се още много неща, обясни тъмносиният шеф. Оттам нататък се трупат много фактори, но трябва да обърнем внимание и на нашето потребителско потребление.