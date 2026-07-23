Хамид разкри хобито на Демерджиев и как предаде полицаите

Вместо да е тук, в пленарна зала, и да се бори за заплатите на полицаите, вътрешният министър Иван Демерджиев сигурно е някъде, където фабрикува поредната фалшива справка. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид от трибуната на парламента по време на дебатите за държавния бюджет. Хамид защити предложението на ДПС да се запази механизма за увеличение на полицейските заплати спрямо средната в страната, издействат от ДПС миналата година.

От парламентарната трибуна Хамид заяви, че министърът вместо да решава проблемите в системата на МВР, "има хоби да трупа нотариални актове".

Нова атака след вчерашните разкрития

Вчера на специална пресконференция Хамид Хамид разкри имотното състояние на вътрешния министър.

Хамид изнесе данни, че Демерджиев, съпругата му и дружествата, които двамата контролират, притежават общо 411 имота. Сред тях има 7 апартамента, имоти, върху които може да се строи (т.е. урегулирани), както и земеделски земи. През последните години са извършени сделки за над 26 млн. лв. Освен това преди шест години Демерджиев си е купил "Порше", а в декларацията си е посочил, че цената е била 1795 лв.

Хамид излезе на трибуната, за да защити предложенията на ДПС за бюджета, които обаче не бяха приети от Бюджетната комисия.

По време на обсъждането на второ четене на бюджета депутатът защити предложенията на ДПС за увеличаване на средствата за възнаграждения в обществения сектор, които не получиха подкрепа в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

„Българският полицай не може да си плаща ипотеката“

В изказването си Хамид се обърна към депутата Велислав Величков и настоя, че служителите на МВР дълго време са били пренебрегвани.

„Българският полицай беше пренебрегван много дълго време“, заяви той.

Според депутата от ДПС и в момента много полицаи изпитват сериозни финансови затруднения.

„Днес българският полицай не може да си плаща ипотеката“, каза Хамид.

„С полицията шега не бива“

В края на изказването си той отправи нова критика към вътрешния министър.

„Не се подигравайте с българския полицай. Казвам ви го като приятел и колега адвокат. С полицията шега не бива. И ако този полицай имаше министър, който вместо да отговаря, трупа нотариални актове – такова му е хобито“, заяви Хамид Хамид от парламентарната трибуна.