Извънредно: Парламентът решава за самолетите в "Безмер" днес

Извънредно заседание на парламентарната Комисия по отбрана ще обсъди днес проект за решение, с което да бъде разрешено пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ.

Предвижда се американският контингент да подпомага операции на САЩ в Близкия изток.

Правителството предлага американските самолети да не бъдат разполагани на гражданско летище, а във военновъздушната база „Безмер“ край Ямбол.

Повод за предложението е ново запитване от американската страна за разполагането на до осем военни самолета в България.

Темата отново излезе на дневен ред, след като в края на юни служебният кабинет „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София. Сега кабинетът предлага новото разполагане да бъде извършено на военен обект.

Премиерът заяви, че съгласно българското законодателство подобно решение изисква одобрение от Народното събрание. Именно затова проектът ще бъде разгледан първо от Комисията по отбрана, преди да бъде внесен за окончателно гласуване в пленарната зала.

Ако парламентът даде зелена светлина, до осем американски самолета и необходимият персонал ще могат временно да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ за изпълнение на логистични и оперативни задачи, свързани с американските мисии в Близкия изток.