Ямал разкри какво е казал на Меси. Една дума

Ден след като Испания стана световен шампион, а снимката, на която Ламин Ямал е прегърнал Лионел Меси, обиколи света, стана ясно какво е казал испанецът на съкрушения аржентински нападател.

Това обяви sport24.ru, позовавайки се изявление на Ямал пред медиите

"Лео е най-велик за мен, моят идол, всичко за мен. Отидох при него и просто казах: "Съжалявам." Той отговори: "Поздравления, заслужаваш го още повече." Целунах го, прегърнах го и се опитах да го утеша. Такива моменти означават повече от футбола. Винаги ще уважавам Лео Меси", каза испанският футболист.

Испанският национален отбор снощи победи аржентинския с резултат 1:0 и стана шампион на Световното първенство през 2026 г.