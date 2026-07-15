Какъв мач! Аржентина се класира в последната минута

Англия в момента играе срещу Аржентина в едно класическо футболно съперничество, което ще определи вторият финалист на Световното първенство. "Трите Лъва" откриха с първото си положение в мача. При една контраатака топката стигна до Морган Роджърс, който центрира към Антъни Гордън, а той от няколко метра се разписа за 1:0, предава Dir.bg. В 86-тата минута Енцо Фернандес успя да изравни за Аржентина, след като бележи с шут от дистанция. А в 90-тата минута Мартинес класира отбора напред. След греда на Алексис Мак Алистър, Меси стигна до топката и центрира, а в наказателното поле Лаутаро Мартинес чакаше непокрит, за да направи обрата пълен.

Камерите показаха Мик Джагър, легендарният фронтмен на "Ролинг стоунс" как наблюдава мача от ложите.

Дотук:

Първо положение: В 47-ата минута за първи път се наложи на един от вратарите да прави важно спасяване. Това бе Джордан Пикфорд, който спаси диагонален шут на Симеоне.

Полувреме: Първата част приключr без нищо интересно във футболно отношение. Нервите и грубостите властваха, а тези 45 минути със сигурност няма да влязат в съкровищницата на футболната игра.

Изключително нервен мач: Първата пауза за хидратация беше при резултат 0:0 и почти бе нищо интересно във футболно отношение и от двата отбора.

Първите проблеми не закъсняха: Не бяха изминали и три минути, когато напрежението взе връх и двата тима се спречкаха. Първо реферът не отсъди фаул за задърбане на Лионел Меси, а това вбеси аржентинците и Енцо Фернандес влезе доста грубо срещу Елиът Андерсън. Това веднага доведе до спречкване между играчите, а таймерът показваше изминали едва 2:45 минути.

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