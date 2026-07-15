Иран превъртя, плаши САЩ в прав текст

Ново напрежение беляза отношенията между Техеран и Вашингтон, след като Иран постави под въпрос бъдещето на постигнатото разбирателство със САЩ.

Иранският главен преговарящ със САЩ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран няма да се придържа към меморандума за разбирателство със Съединените щати, ако страната не извлича реални ползи от него, предаде Ройтерс.

„Ако Иран не извлича полза от меморандума за разбирателство със САЩ, нямаме причина да се придържаме към подобно споразумение“, заяви Галибаф.

В изявление, публикувано в Telegram, той подчерта още, че националната сигурност на Иран е тясно свързана със запазването на иранския контрол и договореностите в стратегическия Ормузки проток.

По думите му подходът на Техеран както към конфликта със САЩ, така и към преговорите за неговото прекратяване трябва да бъде изцяло подчинен на националните интереси, сигурността на страната и дългосрочната перспектива.

Галибаф допълни, че Иран няма друг избор, освен да разчита преди всичко на собствените си сили.

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