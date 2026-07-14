Любопитно

Шаманът от Перперикон с уникален жест към Варна

Музеят в морската столица вече притежава нещо безценно

Шаманът от Перперикон с уникален жест към Варна
14 юли 26 | 19:37
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Мира Иванова

Монголският шаман Отгон Балдандорж подари на Регионален исторически музей (РИМ) във Варна ритуалните дрехи, с които се облича, когато влиза в контакт с духовете. С тях той се е обличал по време на престоя си в Перперикон и Мадара. Сред дарените вещи са и ботушите от еленска кожа, които трудно се събуват след контакт с отвъдното. Те вече са притежание на Историческия музей във Варна.

85-годишният Отгон Балдандорж, който е от монголската част на Саяно-Алтайската област, е един от най-старите шамани в света. Той заедно с проф. д-р Николай Овчаров представиха българо-монголския експеримент, свързан с изучаването в Централна Азия на етногенезиса и произхода на културата на прабългарите.

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Заедно с тях бе и археологът проф. д-р Нямдагийн Ганбат – участник в съвместна българо-монголска изследователска експедиция в Саяно-Алтайската област през 2025 година.

Отгон Балдандорж, който в момента е на 85 години и за първи път през живота си напуска родното си място, извърши традиционно шаманско свещенодействие, наречено „камлаене“, на две култови места в България – Перперикон и Мадара.

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Организаторите разглеждат събитието като част от научен експеримент, насочен към изследването на древните духовни практики и възможните им връзки с културата на прабългарите.

По време на пресконференцията във Варна бяха представени целите и резултатите от съвместните българо-монголски изследвания, както и програмата на предстоящите събития.

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Регионален исторически музей (РИМ) във Варна получи като дарение автентичен шамански костюм на Отгон Балдандорж, изработен специално за двата ритуала в България. С дарението гостът от Монголия продължава традиция, наследена от неговите предшественици, съобщава „Черно море“.

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Тагове:
Автор Мира Иванова

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8 Коментара
АстроЛЪЖИ
преди 30 минути

ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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Против
преди 29 минути

СТАНДАРТНИ ИДИОТИ ! ДА СИ Е*Е*Е МАМАТА ДОЛНИ ДЖУРНАЛИСТЧЕТА !

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преди 27 минути

ТОЯ ШАРЛАТАНИН И ПЪРВОБИТЕН КРЕТЕН ДА ГО ДУХА ! %===&gt;

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Против
преди 27 минути

ТОЗИ КРЕТЕН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЕЗГЛАВЕН !

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Анти
преди 25 минути

КАТО ГО ДУХА МУ СЕ ПРИВИЖДАТ ДУХОВЕ НА ТОЯ ИЗМАМНИК БЕЗМОЗЪЧЕН ИДИОТ !

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Анти
преди 24 минути

ШАМАН НАСРАН ! ! !

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АстроЛЪЖИ
преди 18 минути

ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ БЕЗЦЕННИ "РОТУАЛНИ ДРЕХИ" СМЪРДЯТ НА ПОТ, ПИКНЯ И ЛАЙНА ! ЦЕЛУВАЙТЕ МУ НАСРАНИЯ ЗАДНИК, ЧИТАТЕЛИ-ИДИОТИ !

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Антирелигиозен
преди 16 минути

ДОЛУ РЕЛИГИОЗНИТЕ ШИЗОФРЕНИИ ! ВЪН !

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