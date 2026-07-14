Варненските лъвчета Симба и Косара отпразнуваха шестия си рожден ден.

Историята на двете лъвчета не започва лесно. Родени са на 4 юли 2020 година в зоопарка в Благоевград, но малко след раждането животът им е сериозно застрашен - майка им не развива необходимия майчински инстинкт, оставяйки близнаците напълно уязвими.

В продължение на 40 дни лекар от София се бори за оцеляването им, докато накрая те са транспортирани и настанени в новия си дом във Варна. Когато пристигат, лъвчетата са с размери и тегло, близки до тези на новородено бебе - едва 45-50 сантиметра дължина и малко над 4 килограма.

Приятели вместо родители

Отглеждани без родители и без себеподобни около себе си, лъвчетата откриват своите най-близки приятели в хората, които се грижат за тях всеки ден. Служителите на ги учат на полезни навици, играят с тях и изграждат връзка, която ще остане дори когато лъвчетата пораснат.

"Лъвчетата помнят кой се е грижил за тях и знаят кой ги обича", разказва уредникът на зоопарка Нора Люцканова.

Когато близнаците навършват година и вече тежат около 100 килограма, игрите в клетката стават рискови, но връзката с хората, отгледали ги, остава непокътната.

Шест години по-късно

Днес Симба и Косара са внушителни представители на своя вид, Те тежат около 200 килограма и са в отлично здраве. Тъй като през целия си живот са били във варненския зоопарк, без опит с друга среда, те ще продължат да бъдат част от него, радвайки поколения деца, дошли да ги видят.

Празник, изпълнен с топлина

За рождения ден екипът на зоопарка подготви специална торта от прясно месо за рожденичките, предизвикала голям интерес сред посетителите. Косара, по-нетърпелива от природа, веднага се насочи към лакомствата, докато брат ѝ Симба реши да изчака - вероятно смутен от вниманието на десетките деца и родители, събрали се за празника.

За най-малките гости бе организирана и арт-работилница в новата беседка близо до клетката на елените лопатари - място, което съвпадна с радостното очакване на нови новородени животни в зоопарка.

Празникът се превърна в истинско семейно събитие, а екипът на Варненския зоопарк пожела на Симба и Косара да бъдат здрави и още дълги години да радват всички, които ги посещават.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com