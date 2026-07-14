Япония направи удар. Най-богатото златно находище в света

В сърцето на угаснал подводен вулкан, японски учени попаднаха на нещо, което може да пренапише представите ни за морското дъно - и да отвори един от най-острите екологични дебати на десетилетието.

Откритието

Изследователи от университетите в Шидзуока, Васеда и Токио анализираха скални проби от района, използвайки изключително чувствителна масспектрометрия. Резултатът беше неочакван - невидими наночастици истинско злато, скрити в пирита, минерал, познат в народа като "златото на глупаците" заради заблуждаващата си прилика с благородния метал.

"Оказва се, че истинското злато се е криело в 'златото на глупаците' през цялото време. Пиритът в този подводен кратер в момента може да се похвали с най-високата концентрация на злато в света", пишат авторите на изследването, публикувано в Scientific Reports.

Кратерът е и сравнително плитък в сравнение с други подобни хидротермални извори - детайл, който го прави изключително примамлива цел за бъдещ добив.

Историята на един провал, който никой не иска да повтори

Досега на Земята не съществува нито една функционираща търговска златна мина на океанското дъно. Причината не е липса на желание, предишен опит край Папуа Нова Гвинея завърши катастрофално, донасяйки на островната държава загуби от 85 милиона долара, след финансов колапс и мащабни екологични протести.

Именно заради този провал редица тихоокеански държави днес подкрепят мораториум върху дълбоководния добив до 2030 година.

Япония обаче върви в обратна посока - Токио продължава агресивно да настоява за проучвания и развитие в тази сфера, независимо от глобалните колебания.

Цената на златото

Проблемът не е само икономически или технически — той е дълбоко екологичен. Активните хидротермални извори са дом на уникални и силно специализирани форми на живот- странни ракообразни, тръбни червеи, гъби, корали, дълбоководни октоподи и риби, много от които не съществуват никъде другаде на планетата.

Научната общност предупреждава, че индустриалният добив може необратимо да унищожи тези крехки екосистеми, преди изобщо да успеем да ги проучим и разберем напълно.

Въпросът, който остава без отговор

Пред света вече стои труден морален избор - кое е по-ценно: златото, скрито в дъното на океана, или животът, който то заплашва?

Докато Япония продължава напред със своите амбиции, дебатът между икономическа изгода и опазване на природата тепърва набира сила, а решението, което Токио вземе, може да зададе прецедент за целия свят.

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