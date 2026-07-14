Люта битка. Два града останаха в надпреварата за българската Евровизия

България ще бъде домакин на престижния песенен конкурс „Евровизия“ за първи път в историята си през 2027 г. Вълнението около събитието нараства, а ключовият въпрос за града домакин вече има своите двама финалисти – Бургас и София.

Финалната надпревара за домакинство

След приключването на първия етап от процедурата за избор, кандидатите бяха сведени от четири на два. Международна работна група продължава оценката на кандидатурите на финалистите, като един от тях ще има честта да приеме 71-вото издание на „Евровизия“.

Кандидатите, които продължават в последния етап, са: Бургас и София.

Защо Пловдив и Варна отпаднаха?

Първоначалният етап на селекция включваше строга оценка на техническите характеристики на предложените зали, както и съответствието им с високите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и стандартите за продукция на конкурса. Именно на базата на тези технически и инфраструктурни критерии кандидатурите на Пловдив и Варна бяха елиминирани.



Въпреки отпадането си, и двата града демонстрираха сериозен интерес. Пловдив, най-старият град в страната и Европейска столица на културата през 2019 г., има богат опит в организирането на мащабни събития. Варна, морската столица на България, е не само важен икономически и културен център, но и родният град на настоящата победителка в „Евровизия“ – DARA, която донесе конкурса в България с емблематичната си победа с песента „Bangaranga“.

Коментари от организаторите

Мартин Грийн, директор на песенния конкурс „Евровизия“, изказа своята благодарност към отпадналите градове за тяхното участие и ангажираност.

"Благодарим на Пловдив и Варна за страстта им към конкурса и интереса към домакинството на събитие, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Толкова оспорваната надпревара между градовете показва значителните икономически и социални ползи от домакинството."

Той изрази надежда, че двата града ще бъдат част от празненствата през май, подчертавайки голямата подкрепа за събитието в цяла България.



Генералният директор на Българска национална телевизия, Милена Милотинова, също благодари на общинските екипи и уточни, че решението е взето единствено въз основа на предварително зададени критерии.



Това не поставя под въпрос безспорните качества на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали.

Финалната надпревара

Оценката на кандидатурите на Бургас и София от международната работна група продължава. Очаква се окончателното решение за града домакин на „Евровизия“ 2027 да бъде взето скоро и официално обявено през следващите седмици.

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