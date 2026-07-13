Два града продължават надпреварата за домакинство на Евровизия 2027, два отпаднаха

Бургас и София преминаха в заключителния етап от избора на български град за домакин на Евровизия 2027, докато Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Решението е взето след първоначална проверка на техническите възможности на предложените зали и съответствието им с продукционните изисквания на конкурса.

Международната работна група продължава оценката на двете останали кандидатури. Окончателният избор трябва да определи къде ще бъдат проведени полуфиналите и големият финал през май 2027 г.

България спечели домакинството след победата на Дара с „Бангаранга“ във Виена през май 2026 г. На 3 юли Бургас, Варна, Пловдив и София внесоха официалните си документи в БНТ, която обяви, че градът победител ще стане ясен до края на юли. Последното издание на конкурса привлече над 130 млн. телевизионни зрители, а проявите във Виена бяха посетени от около 320 000 души.

Първият етап от оценяването е бил съсредоточен върху параметрите на залите, техническото оборудване и възможността те да покрият стандартите на Европейския съюз за радио и телевизия. Именно тази проверка е оставила столицата и морския град в последния кръг.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова подчерта, че класирането не е оценка за културния потенциал на отпадналите кандидати. „Решението е резултат единствено от оценката по предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати“, заяви тя в писмо до кметовете.

По думите й Варна и Пловдив запазват възможност да се включат в съпътстващата национална програма за конкурса. Двата града имат утвърдени традиции в музикалните, културните и международните фестивални прояви, които могат да бъдат използвани при подготовката на събитията през 2027 г.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн също благодари на отпадналите кандидати за подготовката и амбицията им. „Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството на конкурса“, заяви той.

Грийн изрази надежда Варна и Пловдив да останат активна част от националните прояви, свързани с „Евровизия 2027“. Следващото решение ще бъде взето след приключването на работата на международната комисия и сравнението между кандидатурите на Бургас и София.

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