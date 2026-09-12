Два града продължават надпреварата за домакинство на Евровизия 2027, два отпаднаха
БНТ и международните експерти продължават оценката, а победителят трябва да бъде определен до края на юли
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БНТ и международните експерти продължават оценката, а победителят трябва да бъде определен до края на юли
Инж. Владимир Александров получи специалната награда „Духът прави силата“
Ще бъде ключов партньор, каза Милотинова
Председател на комитета е вицепремиерът Иво Христов
Правилата са в 200 страници, в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision
Веселина Петракиева е носител на редица награди
След историческия триумф на Дара България влиза в центъра на подготовката за конкурса през 2027 година
Обществената телевизия залага на качество, доверие и мащабни проекти
По жалбата му е образувано дело
Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор
Ще промени ли Панамагейт правилата на играта в Европа? Бившият финансов министър Илия Лингорски и евродепутатът Андрей Ковачев ще коментират горещата...
Парламентът одобри сумата от 11 и половина милиона и лева, която България ще даде за бежанците в Турция по споразумението между ЕС и Анкара. Защо тема...