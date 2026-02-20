Обрат в БНТ. Рокада на върха

Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ.

Тя получи три гласа от членовете на СЕМ - кандидатурата й подкрепиха Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

Четирима представиха концепциите си пред членовете на СЕМ вчера. Това бяха Емил Кошлуков, Свилена Димитрова, Милена Милотинова и Невена Адонова.

Петима бяха допуснати до изслушванията вчера, но Сашо Йовков не се яви на тях и отпадна от конкурса. С писмо той уведомил Съвета, че няма да може да присъства – бил извън София и не може да отиде на изслушванията. Пратил писмото, ръчно написано, от шофьор и служебен автомобил на БНТ, стана ясно от председателката на СЕМ Симона Велева.

Вчера в СЕМ са входирани три искания за спиране на процедурата на основание, че са налице висящи съдебни производства и изборът не може да стане преди приключване на тези дела, обясни Галина Георгиева. Останалите членове на СЕМ гласуваха против разглеждането на такава точка на днешното заседание.

Габриела Наплатанова обяви, че ще подкрепи Милена Милотинова още докато обсъждаше изложенията на всеки от кандидатите.

Къдринка Къдринова също обяви, че ще подкрепи Милена Милотинова.

Пролет Велкова подкрепи Невена Андонова за генерален директор на БНТ.

Симона Велева даде третия глас за Милена Милотинова.





