Нова версия за "Петрохан". Завещанието на Калушев

Говори специалист по национална сигурност от Академията на МВР

19 фев 26 | 21:07
Агенция Стандарт

Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването. Той е оставил завещание на двете момчета – Николай и Александър, което затвърждава мнението ми, че е бил от ДАНС.

Това каза в подкаста „Дискусионен форум“ специалистът по национална сигурност от Академията на МВР Галина Гайдарова.

Дамата, която е дъщеря на един от последните заместник-директори на Националното разузнаване на България полк. Илия Гайдаров, е убедена, че службите се опитват да заметат следите, лансирайки странни версии, а истината по думите й, е че са екзекутирани агенти, които са контролирали трафика на наркотици по т.нар. балкански път.

„Тези убийства са извършени от професионалисти. Нашите са отишли, за да заметат следите“, подчерта тя, цитирана от Флагман.

Тези, които благодарение на тяхната дейност са загубили много пари, просто са ги ликвидирали, подчерта Гайдарова, след като водещият припомни, че три дни преди това в Сърбия са хванати няколко стотици килограми кокаин, а в Северна Македония – 40 тона марихуана.

„Нашите служби вместо да намерят убийците им и да разберат кой им разруши клетката, се опитват да им вменят вина, което е изключително грозно, защото тези хора вече не са на този свят и не могат да се защитят по никакъв начин“, коментира тя.

Странни са показаните кадри, с които у хората се създава впечатлението, рейнджърите се кланят по будистки обичай на някого, но в действителност не посрещат никого. Никой не излиза от кемпера. Те си правят физзарядка. Ако това е будистки ритуал, защо ще си бършат ръцете, след като за хората от тази религия, земята е нещо свещено, пита Гайдарова.

„Това, което виждам, не може да затвърди в мен убеждението, че това е убийство с последвало ритуално самоубийство. Каквито и кадри да извадят, е неприятно, че службите тичат след събитията, т.е. опитват се да замажат следите на нещо, което излезе извън контрол“, подчерта тя.

„Още от първия ден, когато научих за събитията, за мен е ясно, че това е показна екзекуция на хора, които са вършили някаква работата там. Дали е в името на някаква мафиотска структура, дали е за някаква служба? Целият им състав, поведение и всичко останало сочи към това“, заяви магистърът по национална сигурност от Академията на МВР.

„Това са хора със стабилна психика, а се оставят да бъдат гръмнати в главата, а другите отиват някъде другаде, за да може единият да убие двамата и после да се самоубие. Много ми е любопитна локацията. Преди няколко години пътувах оттам на екскурзия и ни беше разказано, че в района има пещери и че е близо до сръбската граница.

Научавайки допълнително, че са имали къща до морето, ми стана ясно, че са били на входа или на изхода на едно трасе, което е познато още от времето на социализма – т.нар. балкански път, който върви от Турция към Сърбия. Изнасят се наркотици, оръжия, хора.“, категорична е тя.

Водещият я пита дали това не са канали на митичната ДС, а тя потвърди, че „Държавна сигурност“ не е вършила нищо по-различно от това, което правят службите в момента. Още по онова време тези канали са наблюдавани.

„Ако едни хора бъдат убити или арестувани, на тяхно място ще дойдат други, а каналът не си заминава. Затова стремежът е да бъдат контролирани и е логично в тази група да е имало секретни служители на нашето контраразузнаване“, заяви дъщерята на полк. Гайдаров.

Водещият уточни, че поне двама са били агенти и цитира публикация, според която Калушев е бил сътрудник на ДАНС.

„Има факти, които ме навеждат на тази мисъл. Израснала съм в такова семейство и дълго време съм била с родителите си извън страната заради дейността на външното разузнаване.

Това, което ми затвърди мнението за агентурата на Калушев, е завещанието му. Служителите на тези служби или оставят инструкции за семейството и близките си, или някакви напътствия. Ако е искал тези деца да то наследят, той се е погрижил. Защо? Какво е налагало той да се подсигури?“, пита тя.

„Имал е представа, че може да бъде убит и затова се е погрижил за двете момчета – Александър и Ники. Идеята му е била, ако нещо се случи с него, те да са негови наследници“, заяви Гайдарова.

„Майката на Николай спомена, че един човек не би убил децата, на които прави завещание. То е направено, защото е знаел много добре с какво се занимава, за кого е работил. Когато си в такива служби, има риск всеки момент да загубиш живота си. Аз съм получавала такива инструкции от баща ми. Бях на 18 години, когато ми връчи запечатан плик и ме беше информиран, че ако се случи нещо с него, да го отворя“, споделя тя.

„Първото нещо, което чух за Петрохан, беше от кмета на Гинци, който го изпуснаха и обърка цялата работа. Той каза, че някои от мъртвите са имали обгаряния по брадата. Кметът не каза как е избухнал пожара, но спомена, че има трима мъртви, загинали от един и същи начин – с куршум в главата“, заяви експертът.

„Вероятно пожарът е предизвикан, за да ги накарат да излязат навън, където са ги чакали и са ги ликвидирали по бързата процедура“, подчерта тя.

„Е „Петрохан“ се прикрива нещо, свързано с много пари. Не мисля, че нашите служби са искали да си закрият клетката. Въпросът е на кого са пречили или какво благодарение на тях е провалено. Ако е застрашен канал на мафията, свързано с много пари, не се прощава“, коментира Гайдарова.

„Тези, които благодарение на тяхната дейност са загубили много пари, просто са ги ликвидирали“, подчерта тя.

„Ако са провалили нещо сериозно, е напълно възможно да са ликвидирали клетката на българските служби“, добави специалистът по национална сигурност.

„За да не бие на очи и да не си задават хората въпроси за това какво правят тези хора там, защо са така оградени и имат оръжия, трябва да има добра легенда – те са рейнджъри, които пазят природата и т.н. Всеки сътрудник на службите, когато работи засекретено, има легенда. Хората, отиват на външно разузнаване, също им се създава такава“, обясни тя.

Гайдарова написала гневен пост във Фейсбук, защото шестима души са разстреляни директно, а нашите служби вместо да намерят убийците им и да разберат кой им е разрушил оперативната клетка, се опитват да им вменят вина, което е изключително грозно, защото тези хора вече не са на този свят и не могат да се защитят по никакъв начин. Близките не са пожалени и трябва да слушат тези глупости за лами, педофили и секти, коментира тя.

„Нашите служби се опитват всячески да докажат, че става дума за ритуално самоубийство, но остава въпроса кой ги уби, защото версията, че Калушев закарал две момчета на друго място, за да ги гръмне, издъхва“, подчерта експертът.

„Ако искаш ритуално да се самоубиваш, не ходиш на вилата край морето да ремонтираш. Защо българските служби отидоха три седмици, за да разследват“, добави тя.

Водещият пък изтъкна, че ако рейнджърите са мислили да си отиват от този свят, едва ли биха поставили на стъклото на кемпера специално покривало, докато се сбогуват и говорят за по-добро място.

„Това е убийство на секретни служители на българското контраразузнаване, което е скандално. Когато демонстрираш такова отношение, поставяш под риск и бъдещето на други, които биха се съгласили да работят за службите“, коментира Гайдарова.

Според нея за Деян Мексиканеца и съпругата му са пуснали дезинформация, че са извън България, за да не се поставя в риск живота им.

33 Коментара
Марат
преди 18 часа

Да се чуе гласа на един нормален чо век. Вцялстя версия на органит ли най-важното -мотива. А най-абсурдното е че будистите обуват или се самоубиват. Но за сметка на това цялата медийна кампания бе да очерня мъртвите, още от самото начало. Даже влезе в предизборните оплювки. Много малко човешки черти са ни останали като общество. А за другото Роберто Савияни го е казал...

Ван
преди 12 часа

Къде живеем?

Мъдрец
преди 8 часа

Самоубийствата са били Доброволни, без момчето. Това НЕ е очерняне на хората. Те са били дълбоко разочаровани от реалността. Разбиранията им са влезли в черен сблъсък с РЕАЛНОСТТА. Така че говорим за 5 Самоубийства и 1 убийство, поради последното и Иво е взел ФЕНОБАРБИТАЛ!!! Самоубийствата са ПЛАНИРАНИ поне от Нова Година, ако прочетете написаното от Иво на 1 Януари 26 год. Поведението му е на дълго планиращ самоубийство, което е резултат от дълбоко разочарование от света, и е нас. Непоносимо им е било да живеят. Смятали са смъртта за по- достойна. А животът - " за много стабилен сън".

Milan force
преди 5 часа

Вервай си...

Някои
преди 3 часа

Вярвай си ти!

Всичко
преди 17 часа

Е една голяма лъжа!!!ДАРЖАВАТА НИ ГИ ПОРЪЧА,ТОВА Е НЕ НА 100% А НА 1100%УМИШЛЕНО УБИЙСТВО СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МВР-ОПГ И ДАНС!НЯМА КАК ДА ВЯРВАМ НА ТАЯ ГНУСНА ПРЕДАТЕЛСКА ДЪРЖАВА КОЯТО НИ ПЛЬОСНА ТОВА ЕВРО ПО НАЙ ТЪПИЯТ НАЧИН С ЛЪЖИИИ,ОТНЕ НИ ПРАВАТ СЕГА ДА ИМ ВЯРВАМ НИКОГААА!!!АКО СА БИЛИ ПЕДОФИЛИ ДА ГИ БЯХА ХВАНАЛИ ПРИЖИВЕ СЕГА Е МНОГО ЛЕСНО ДА ОБВИНЯВАШ,А И ТЕ СА СИ БИЛИ ДРУЖКИ С МВР-ОПГ И ДАНС ПРИЧИНАТА И МОТИВЪТ СА ДРУГИ НО НИКОГА НЯМА ДА ГИ РАЗБЕРЕМ!!!

Каро
преди 12 часа

Може. Ако са настъпили детето на някой важен човек. Агитацията за гледане на богати (отбрани) деца е била много силна.

Лама
преди 12 часа

Кой ще се занимава с тези хора?! Придадоха им голяма важност. Кой ще тръгне да ги убива?! Та те са имали връзки в държавата.

Мар
преди 12 часа

Като във всеки криминален филм - изглежда много заплетено, а накрая причината е скучна и елементарна.

КИРУ ЖЪРТЪ
преди 12 часа

НАПЪЛНО. ДОСТОВЕРНА. ВЕРСИЯ. НАШИТЕ. СА. ЛИКВИДИРАЛИ. ХОРАТА, ТОВА. СИ. Е ЧИСТА. ДЪЛБОКО. ЗАКОНСПИРИРАНА. ЕКЗЕКУЦИЯ.

безпартиен
преди 4 часа

Контрабанден канал не се закрива,а се ОВЛАДЯВА!

КИРУ ЖЪРТЪ
преди 12 часа

НАПЪЛНО. ДОСТОВЕРНА. ВЕРСИЯ. НАШИТЕ. СА. ЛИКВИДИРАЛИ. ХОРАТА, ТОВА. СИ. Е ЧИСТА. ДЪЛБОКО. ЗАКОНСПИРИРАНА. ЕКЗЕКУЦИЯ.

Петя
преди 10 часа

Дай да видим завещанието тогава коментирай

Истински
преди 10 часа

Това не е будистки ритуал, нито е пхоуа! Тук са замесени човешки грехове, пари, власт и престъпления. Зад привидната мистика стои само едно- алчността! И разбира се службите, които " служат" сами на себе си. А ние им плащаме за "службата". Едни наивници , Калушев и другите , привлечени и пожертвани за тази " висша цел" - парите! Многото пари, безкрайната алчност.

Истински
преди 10 часа

Този сценарий е мислен дълго и дълбоко. Да се маскират алчността и милионите и да се скрият зад човешките слабости. И зад егото и лъжата. Да се манипулира абсолютно всичко, избори, съдебна власт. Да се вкарат в калта и мръсотията всички, които се борят България да се превърне в нормална европейска държава! Трябваше някаква налудничава история, която да истеризира държавата. Създадоха я и я продават успешно. Но парите текат винаги в една и съща посока. Следете парите и мръсните уста, които много приказват , вместо да мълчат.

Мислещ
преди 8 часа

ТОВА БИ БИЛО ЕДНА НОРМАЛНА ВЕРСИЯ ЗА ЛОГИЧНО МИСЛЕЩИ ХОРА, АКО НЕ БЕШЕ ВТОРОТО УБИЙСТВО/ САМОУБИЙСТВА В КЕМПЕРА. ВИЖДА СЕ КАК КЕМПЕРЪТ ЗАМИНАВА, УПРАВЛЯВАН ОТ ИВО. ВТОРО - ИМА БАРУТНИ ЧАСТИЦИ ПО РЪЦЕТЕ ИМ, БЕЗ МОМЧЕТО. ТРЕТО - ТОВА НЕ Е СПОНТАННО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ. ПРОЧЕТЕТЕ ПОСЛАНИЕТО НА ИВО ОТ НОВА ГОДИНА И ОТ 16. 10:В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН. ТРЕТО - ЗАВЕЩАНИЕТО Е ПИСАНО МНОГО ПРЕДИ ИВО ДА ИЗПАДНЕ В ДЕПРЕСИЯ. СЛУЧАЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ПСИХИАТРИЧЕН, ПОРОДЕН ОТ ДЪЛБОКО РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ СИСТЕМАТА ИЗОБЩО. НЕ СЛУЧАЙНО ТОЙ Е ВЗЕЛ ФЕНОБАРБИТАЛ. БИЛ Е ДЪЛБОКО ФРУСТРИРАН, ГНЕВЕН И РАЗОЧАРОВАН. КАКТО ПРИ ПОЧТИ ВСЯКО САМОУБИЙСТВО.

Индус
преди 3 часа

С кемпера е заминал на свято място,където той като висш духовник трябвало да предаде дъха си.Огънят е пречистване,а датата 1 февруари е едно от най-значимите пълнолуния в индуисткия календар, отбелязващо края на свещения месец Магха.Та той самият писал къде отива,в смс-а към майка си се е сбогувал.И кой ще ги убие,после ще се мъчи да ги подрежда и първо ще им запали хижата-е те слепи ли са,нали ако искаха щяха да гасят,а те чакаха пречистването -след 20:30 до 23:30 за тях,а след 00:15 ч до вече не помня колко за висшия дух.Хора,това са болни мозъци.Свикнали с много пари.И също споразумението с европарите това лято удря на камък,и горките педофилчета напук на всички,решиха да се направят на вечни и велики(педофили)

Не съм съгласен
преди 8 часа

Тази жена разсъждава като нормален човек, но не взема мноооого неща предвид. Тя хал хабер си няма нито какво е Кундалини, за което Иво споменава в записките си, нито какво е дълбока депресия и разочарование изобщо от света. Няма хал хабер и от психиатрия. За жалост, повечето хора са така и мерят всичко със своя си аршин.

Maкс
преди 7 часа

Като сте толкова сигурни, че тези хора се занимават със следене на трафик, със следене на престъпни групи и действия, защо има деца там? Тук издиша версията на г-жа Гайдарова. Кой нормален човек или институция, занимавайки се с опасна дейност от такава естество, ще остави деца да живеят там за постоянно?

Пак или отново ...
преди 7 часа

Предвид наложената ни неолибералистична реалност, чудно е как още не е разкрита ръката на Кремъл...

Чеки
преди 4 часа

Още малко и ще викнат съда в Хага и Путин подсъдим, дето е карал кемпера

Палечка м
преди 7 часа

Ами децата,сми педофилията за която едно от тях разказва!?Тази г-жа Гайдарова иска да изкара службите виновни,а ", рейнджърите"целите в бяло!Не е трудно човек да се досети кого и кои иска да изкара сама та невинност тази госпожа!Понеже много замириса около тях,рейтинга им лети надолу и дайте сега да ги изкараме защитници на Закона!Педофилията госпожа,не е измишльотина,както искате да я замаскирсте!Защитници на Закона ,,занимаващи се с престъпници -дрога,трансфер на хора и т.н.ще държат деца при себе се!?Вие чувате ли се изобщо какво говорите!?Не става вашата версия,г-жо Гайдарова,издиша от всякъде!И е ясно кого искате да онеправдаете!

кkriss
преди 5 часа

Вземете да си пиете хапчетата редовно ... като имате версия изложете я по-подробно, както е нахравила въпросната г-жа . Не всичко което лети се яде ... какъв % истина е споделена от разследването по новините . П.с. : всеки убиец в съда казва, че не го е извършил и е невинен

avtor67
преди 7 часа

Това е вярната версия подробно обяснена от малкото достойни хора. Всичко което ни представяха служби МВР и прокуратура смърдеше от началото. Аз сумата съм жертва на измами от МВР , след като имаше опит за убийството ми и на съпруга ми преживях операция на счупен череп и мозаечна травма и година и пет месеца няма задържан дори и 24 часа, няма и повдигнато обвинение. Служителите на МВР умишлено унищожиха веществени доказателства и извършиха престъпление като не спазиха закона и сега питам как да вярваме на гнилата МВР и негодна прокуратура.

Нелина
преди 6 часа

Дори не може да преразкажете, това което сте гледали. Водещият, Велизар Енчев, каза че си правят фисзарядка и си бършат ръцете. Нататък не съм ви и чела. Който иска може да изгледа интервюто и да чуе с ушите си всичко. И се имате за някакви сериозни журналисти.

Българин*
преди 6 часа

Да заметат следите на убийците от службите се включиха и нашите умници от НС

Koko
преди 5 часа

Това, че излизат всякакви полети на мисълта, на хора неудовлетворени от себе си, не е новост. Свикнали сме. За мен е ужасяващо, че хора включително и с титли , получаващи заплати от данаците които плащаме , работещи в Академията на МВР, имат наглостта да ни облъчват с глупости. Хайде тази госпожа да си подаде веднага оставката. Всички замесени в този ужас са свързани с ДС дечица на бивши служители и всичките богати. Всичко около ПП е свързано с разграждане на държавата. Сандов се опита на направи промени в законите, но не се получи и какво , без да има право преотстъпва охраната на горски територии на НПО-та., с цел заграбване и печалба ПАРИ. И всичко с протекцията на държавни служители от ПП. Това са те. Само, че не са попаднали на подходящи хора. ПП - повечето от доводите са пълни глупости, особено със завещанието. НЕ просто са разбрали, че подкрепата изчезва и ги чака разследване и всичко рухва.

Кики
преди 5 часа

Още една гайда с отклонения. Цял живот е живяла със съмнения и сега го изявява публично. Всички са агенти. Никнат като гъби. Абе вие сте на всеки километър. Най-много са от ПП. Те там са били постоянно и то висши агенти. Отбрани. И децата са агенти. Подготвят ги отзад по специален метод. Даже цяло специално училище са отворили. Космически агенти. Те са като мъже в черно. Ще се борят с извънземните престъпници. Да се смеем ли, да плачем ли? Много болни хора има! Много!

Krisss
преди 5 часа

410 хил. преглеждания , това е почти 1/7 от населението на Б-я . Само кон с капаци може да вярва на твърденията, които виждаме и чуваме по новините. Язък за хората, които са се борили с/у престъпните действия и обвинени несправедливо ....

strahloze
преди 4 часа

Ако съм сериозен мафиот, с много власт и пари и искам да затрия 6 човека, какво ми пречи да ги вкарам в джиповете, без да паля нищо и да ги заровя там, където Николай няма да ги намери. А двама платени свидетели ще кажат, че са тръгнали с яхтата, която ще потъне някъде като това корабче и няма да има толкова патардия.

П.Т.
преди 3 часа

Госпожата търси медийно внимание,измисляйки някаква велика конспирация с участието на службите,разузнаването и контраразузнаването.Турлю гювеч на човек,който иска поне за кратко да блесне.Явно търси популярност.Случаят е пределно ясен.Хора с особено мислене,особен начин на живот,особенни разбирания за религия.Нетрадиционни сексуални наклонности,употребяващи определени медикаменти характерни за депресирани,разочаровани," неразбрани",потиснати и изолирани,но в същото време считащи се за специални решават да демонстрират на " неразбралото"ги общество на какво са способни.По този начин видиш ли да го накажат за неразбирането и недооценяването.

Мария
преди 1 час

Е, най-после да чуя смислено и аргументирано мнение. Благодаря!

Todorka
преди 25 минути

Напълно и вярвам

