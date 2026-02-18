Експерти се произнесоха за еврото. Прогнозата за страната

Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че месечната инфлация е 0,6%, а годишната е 3,5%.

Поскъпнали са ресторанти и хотели, застрахователни и финансови услуги, показват данните за първия месец на България в Еврозоната.

"Не се случи това, което се пророкуваше с първия месец на еврото - висока инфлация. От тези 0,6% може би 0,3% се дължат на верото. Миналата година доходите се увеличиха много сериозно в България", коментира икономистът д-р Юлиян Войнов в студиото на "България сутрин".

Колегата му доц. Щерьо Ножаров прогнозира спад на инфлацията.

"През следващите месеци ще видим занижаване на инфлацията. В понеделник данните на НСИ показаха - ръстежът на цените при храните е овлядан. При малката кошница е 0,7% - по-скоро услугите в момента вдигат цените, при храните имаме умерен растеж", каза доц. Ножаров.

Очакванията му са дори еврото да доведе по-силен спад на инфлацията.

"То дори поскъпва спрямо долара на 1,20. В края на миналата година имаше митове и легенди как като дойде еврото ще има 3-4 пъти по-висок курс. Някои хора тръгнаха да се презапасяват, това вдигна някои цени, хората продължиха да пазаруват повече", посочи доц. Ножаров.

Той изтъкна, че при услугите има по-голям обем като потребление.

"Здравни услуги - няма как да не ползваш, ако зъбът ти е за вадене, трябва да отидеш. НАП нямат персонал да проверят всеки един козметичен салон, виждаме при хранителните продукти силна информационна кампания", каза икономистът.

В ефира на Bulgaria ON AIR доц. Ножаров, че исканията на синдикатите за по-високи заплати няма да доведат до по-добър живот на работещите.

"Синдикатите не разбират, че ако номинално се увеличават възнагражденията, това не увеличава покупателната способност. Стават жертва на успеха си - колкото повече натиска властите да хвърлят хеликоптерни пари, толкова повече покупателната способност намалява", убеден е доц. Щерьо Ножаров.

Д-р Юлиян Войнов изтъкна, че 60-70% от разходите на българите са в сферата на услугите.

"Не знам защо хората се чувстват по-бедни. Услугите са специфичен продукт, който не се търгува - човек няма да отиде се подстрижете в Париж", даде пример гостът.

Икономистът изтъкна, че бизнесите са използвали въвеждането на еврото, за да повишат цени, но в края на краищата това не е довело до драстичен скок на инфлацията, която е по-ниска от миналата година.

