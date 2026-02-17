Левски пред шеметен трансфер

Пореден футболист родната Първа лига е в полезрението на Левски. Според запознати, това е Жордан Варела. Той отговаря на две от условията, които са поставени на скаутите на Левски – млад е, а освен това има силен ляв крак. Варела се спряга като алтернатива на Майкон. В момента бразилецът остана без заместник, след като Фабио Лима пожела да си тръгне от „Герена“, а Макун е контузен и не е ясно дали ще се възстанови за мача с ЦСКА 1948.

Варела е юноша на Монако, но така и не пробива в първия отбор. Преди да дойде на стадион „Александър Шаламанов“, той трупа опит в първенството на Белгия, където е преотстъпен на Серкъл Брюж. Освен френското гражданство, той се сдоби и с паспорт от Кабо Верде. Дори бе привикан за една контрола от островната държава. На този етап обаче не е ясно дали „сините“ ще се хвърлят на всяка цена да го вземат сега, пише „Мач Телеграф“.

Както е известно, на „Герена“ са обещали на Хулио Веласкес да попълнят групата му поне с още един или двама души.

Левски е хвърли око на двама от най-добре представящите се играчи в Първа лига. Това са Алберто Салидо и Каталин Иту. Берое обаче прати в коша офертата за звездата си. „Зелените“ искат над милион евро за Вълшебния мустак. От „Лаута“ пък трябва да докажат, че Иту е здрав, за да може да преговарят с Левски за цената му. Пазарът у нас затваря на 24 февруари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com