Започва драмата в плейофите за ШЛ /ПРОГРАМАТА/

Diema Sport 3
12:00 Сеул - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Ал Уасъл - Ал Завра, Шампионска лига на Азия 2, осминафал, реванш
Nova Sport
12:00 Мачида - Ченгду Ронгченг, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Джохор Дарул Такзим - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Ал Сад - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Хюсейн - Естеглал, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал, реванш
Diema Sport
17:30 Етър - Фратария, Mr. Bit Втора лига
Diema Sport 2
18:00 Ал Гарафа - Трактор, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 Блекпул - Мансфийлд, Лига 1 на Англия
MAX Sport 3
19:45 Галатасарай - Ювентус, Шампионска лига, плейоф
22:00 Бенфика - Реал Мадрид, Шампионска лига, плейоф
MAX Sport 2
22:00 Борусия Дортмунд - Аталанта, Шампионска лига, плейоф
MAX Sport 4
22:00 Монако - Пари Сен Жермен, Шампионска лига, плейоф
