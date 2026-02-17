Спорт

Започва драмата в плейофите за ШЛ /ПРОГРАМАТА/

Кои мачове ще се предават в родния ефир

17 фев 26 | 15:19
85
Стандарт Новини

Diema Sport 3

12:00 Сеул - Санфрече Хирошима, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Бурирам Юнайтед - Шанхай Шенхуа, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Ал Уасъл - Ал Завра, Шампионска лига на Азия 2, осминафал, реванш

Nova Sport

12:00 Мачида - Ченгду Ронгченг, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Джохор Дарул Такзим - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Ал Сад - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия

20:15 Ал Хюсейн - Естеглал, Шампионска лига на Азия 2, осминафинал, реванш

Diema Sport

17:30 Етър - Фратария, Mr. Bit Втора лига

Diema Sport 2

18:00 Ал Гарафа - Трактор, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 Блекпул - Мансфийлд, Лига 1 на Англия

MAX Sport 3

19:45 Галатасарай - Ювентус, Шампионска лига, плейоф

22:00 Бенфика - Реал Мадрид, Шампионска лига, плейоф

MAX Sport 2

22:00 Борусия Дортмунд - Аталанта, Шампионска лига, плейоф

MAX Sport 4

22:00 Монако - Пари Сен Жермен, Шампионска лига, плейоф

