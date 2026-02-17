Скандал. Бронзовият Тервел побесня!

Олимпийският медалист в сноуборда Тервел Замфиров и баща му и треньор Анатолий Замфиров разкриха за скандална злоупотреба със славата им.

В интервю за „На кафе” те разказаха, че снимки на Тервел и не по-малко талантливата му сестра Малена са използвани за реклама на фирма за електрически велосипеди.

„Не са ги питали, не са им искали съгласието, да не говорим да им платят”, заяви възмутен Анатолий Замфиров.

Тервел беше доста гневен от тази злоупотреба с образа му. Той обясни, че вече има три професии - сноубордист, ветеринарен лекар, какъвто ще стане, когато завърши образованието си, а също и инфлуенсър.

Олимпийският медалист обясни, че в днешно време един спортист просто не може да си намери спонсор, като няма последователи в социалните мрежи. Затова той направил обстоен анализ на видеата, които се споделят най-много и сам започнал да прави такива.

„Иначе спонсорът ти казва - не ме интересува, че си световен шампион, нямаш последователи”, обясниха Тервел и Анатолий Замфирови.

