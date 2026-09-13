Нечовешко! 81-годишна жена е в кома след жесток грабеж в дома ѝ
35-годишен рецидивист е задържан за нападението в Тервел
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35-годишен рецидивист е задържан за нападението в Тервел
Кой се е опитал да го изпалзва
Ледените късчета не са много големи, но валежът е бил проливен
Вярваме, че от нас зависи утрешния ден на България, каза водачът на листата в Област Добрич Ертен Анисова
В с. Каблешково е отнесено ламариненото покритие на покрива на кметството
България се нуждае спешно от програма за ускорено икономическо развитие, каза лидерът на ДПС
Само ДПС има програма за ускорено икономическо развитие, каза лидерът на Движението
Предложението в Тервел ще бъде разгледано на предстоящото заседание на 25 февруари
Пътува с Тервел за Танзания
Очаква се локомотивите да са готови за пускане в експлоатация няколко дни преди Коледа.
Джошуа нарече брат ми вагина по време на кантара, разкри малкия Пулев
Изненадваща за нашите ширини находка
Поредица от събития ще отбележат годишнината
Двубоят ще е на 14 декември в зала "Колодрума"
Да живеем равни българи, турци, християни и мюсюлмани в нашата чиста и свята република, припомни той
„Послание за нея“ - така се нарича изложбата в градския музей в Тервел, в която са подредени вековни картички с послание към жената
Сигналът за умряло диво прасе в община Тервел е бил подаден от директора на Ловно стопанство - Тервел на 22 февруари в областната дирекция по безопасн...
„Трябва решителна промяна и тя трябва да се случи на тези избори. Алтернативата на управляващите сме ние, няма друга." Това заяви кандидатът за презид...
Директорът на СОУ "Йордан Йовков" - Галина Вълчева, в Тервел, е задържана заради издаване на фалшиви дипломи, съобщиха от полицията. Служители на сек...
25-годишен млати кола на тервелчанин Малко преди 9 часа в неделя фелдшер от Каварна е подал сигнал в полицейското управление в морския град за пребит...